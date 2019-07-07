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Первая партия американской нефти прибыла в Украину

Сырье направят по нефтепроводу "Одесса — Кременчуг" на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Фото : gazprom.ru7 июля 2019, 00:58

В Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.

- К причалу №2Н нефтегавани Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, который доставил из США 75 тысяч тонн нефти, — говорится в сообщении порта.

Отмечается, что перекачка нефти в береговые резервуары займет порядка 36 часов. После этого сырье направят по нефтепроводу "Одесса — Кременчуг" на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Как пояснили в порту, Украина получит еще несколько партий нефти сорта Bakken. Ожидается, что следующая партия прибудет в Одессу уже в августе.

В апреле российские власти ввели запрет на поставку нефти и нефтепродуктов в Украину. Отмечалось, что это стало ответной мерой на введенные Киевом торговые санкции против России. Запрет на поставки топлива вступил в силу 1 июня.

Источник: Lenta.ru


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