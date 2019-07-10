В канале близ Тараза утонули двое мужчин

Одному из погибших было 28 лет, второму - около 50.

Два трагических случая на территории Жамбылской области произошло на канале близ Тараза в течение недели, передает МИА "Казинформ".

- На Левом обводном канале, протекающем близ Тараза, в полдень местные жители обнаружили утонувшего мужчину. Спустя 20 минут тело было извлечено из воды силами ГУ "СПиАСР" ДЧС (ОСО) (5 работников, одна единица техники). Выезжали также ДСОГ (4 сотрудника и одна единица техники), - пояснили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области. - Это неизвестный мужчина, примерно 50-55 лет, азиатской национальности, он был в одежде, утонул при неизвестных обстоятельствах.

Неделю назад на том же Левом обводном канале спасатели ГУ "СПиАСР" ДЧС обнаружили и извлекли тело другого гражданина, утонувшего при неизвестных обстоятельствах. Погибшему было 28 лет.

С начала купального сезона на водоемах Жамбылской области зарегистрировано восемь происшествий, погибли восемь человек, пятеро из них - дети. За аналогичный период прошлого года утонули семь человек, в том числе двое детей, уточнили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области.

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