Лжетеррорист "заминировал" банк в Таразе

Им оказался 32-летний житель Жамбылского района.

Лжетеррориста, "заминировавшего" банк в Таразе, задержали полицейские Жамбылской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как сообщили в ведомстве, 3 июля в 10:28 часов утра на линию 112 Департамента ЧС по Жамбылской области позвонил мужчина и сообщил о том, что в здании Жамбылского филиала АО "Сбербанк" заложена бомба.

После получения сообщения территория банка была оцеплена нарядами экипажей "Буран-22" и "Буран-24", эвакуированы 47 сотрудников финансово-кредитного учреждения. На место предполагаемого теракта прибыли взрывотехники со служебными собаками, руководство и сотрудники различных управлений Департамента полиции, ДЧС, ДКНБ, бригады скорой медицинской помощи. В ходе осмотра помещений взрывных устройств не было обнаружено.

- В результате проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УПЭ ДП Жамбылской области задержан 32-летний житель Жамбылского района, который признался, что полностью не осознавал всю тяжесть совершенного правонарушения. Между тем статья 273 гласит, что "заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается лишением свободы на срок до пяти лет", – сообщили в пресс-службе областного ДП.

В ведомстве добавили, что в настоящее время лжетеррорист водворен в ИВС УП Тараза.

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