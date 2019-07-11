В Алматы открылся сезон "Школы государственной службы"

Прием документов стартует с 15 июля по 15 августа 2019 года.

По инициативе Департамента Агентства РК по делам государственной службы по г.Алматы и Управления общественного развития открылся очередной сезон "Школы государственной службы", передает Zakon.kz.



Миссия школы — привлечь на госслужбу талантливую и активную молодежь и дать им возможность получения опыта работы в госорганах.

В планах школы два направления деятельности. Первое – обеспечение прохождения обязательной двухмесячной стажировки в государственных учреждениях по направлениям, соответствующим образованию, для получения ими практических навыков и умений. Второе – расширение знаний и личных качеств. Семинары будут проходить в виде тренингов и обучающих курсов по пяти направлениям: курсов английского языка, компьютерной грамотности, законодательства РК, психологии и социологи, с привлечением действующих государственных служащих, опытных практиков, преподавателей, психологов и бизнес-тренеров. А также обучающиеся будут проходить 4-х дневный цикл семинаров в Алматинском филиале Академии государственного управления при Президенте.

Для качественного досуга участников Алматинской школы государственной службы на ежемесячной основе будут организованы тимбилдинг с участием государственных служащих, а также культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Школа Алматинской государственной службы проводит обучение для тех, кто планирует поступить на госслужбу и состояться в этой профессиональной среде!

Необходимость получения таких знаний продиктована большим интересом к госслужбе в виду ее стабильности, престижа и авторитета.

Прием документов в Алматинскую школу государственной службы стартует с 15 июля по 15 августа 2019 года.

Поступить в школу могут:

· молодые люди до 29 лет: студенты, последних курсов, а так же выпускники вузов, колледжей;

· отправить нижеперечисленные документы на электронную почту memqyzmetalmaty@gmail.com: автобиографию с фотографией формата 3х4; написать эссе на тему "Почему я хочу стать государственным служащим".

Более подробную информацию по набору можно получить по телефону +7 747 849 1787.

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