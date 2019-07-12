Половина аула осталась без света из-за пьяного соседа

Акмолинец, врезавшись на машине в столб, оставил всех без электричества.

Пьяный буландынец, врезавшись на автомобиле в столб, лишил электроэнергии жителей аула Токтамыс, передает МИА "Казинформ".

Появившееся в паблике kokshetautoday в Instagram видео о пьяном акмолинце, который, врезавшись на автомобиле в столб, оставил без электроэнергии полпоселка, прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

- 8 июля в ауле Токтамыс Буландынского района зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие. Установлено, что водитель Audi 80, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение со столбом, - рассказали в ведомстве.

Как добавили полицейские, в отношении сельчанина составлен административный протокол по статье "Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества" КРКоАП.

На опубликованное видео отреагировал и акимат Буландынского района, который дал свои пояснения в этом же паблике.

- УИП ОМПС ОП Буландынского района старшим лейтенантом полиции Досумовым Д.М. был осуществлен осмотр места происшествия, составлена схема ДТП и проведено медосвидетельствование водителя. Согласно медицинскому заключению, установлено употребление алкоголя. В отношении гражданина составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП, - отметили в ведомстве.

Как добавили в акимате Буландынского района, в настоящее время подача электроэнергии в ауле Токтамыс восстановлена.

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