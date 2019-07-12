Жительница Арыси пугала людей слухами о бомбе "Луна"
Горожанам рекомендовали покинуть Арысь.
Фото : occrp12 июля 2019, 12:23
Женщина распространяла сообщение с просьбой к жителям Арыси покинуть город из-за бомбы "Луна", передает Zakon.kz.
- Уважаемые жители Арыси. Просим вас покинуть Арысь до 12-15 июля. Воинская часть будет вывозить "Луну" (бомба). В связи с тем, что в это время возможно возникновение угрозы, собираются вывезти жителей из города. Спасибо за внимание! - сказано в тексте распространяемого сообщения.
В пресс-службе ДП Туркестанской области сообщили, что распространительницу ложной информации установили.
- Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Арысского РОП. Подозреваемая женщина установлена. Она местная жительница. В отношении нее ведется досудебное расследование по ст. 274 УК РК - Распространение заведомо ложной информации. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, - сообщили в полиции.
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