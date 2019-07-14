Новые праздники, электронные автопаспорта, список наркотиков, торги на бирже – итоги недели

А также новые правила выплат возмещения вкладчикам.

О важных изменениях в законодательстве и жизни казахстанцев, произошедших на этой неделе, рассказывает Zakon.kz.

Выплаты возмещения вкладчикам

4 июля Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения", который предусматривает сокращение срока выплаты возмещения вкладчикам из резерва Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) в случае несостоятельности банка.

Новая норма закона о гарантии по депозитам начнет действовать с 1 января 2020 года.

Что это значит для вкладчиков банков?

В данный момент действует норма: КФГД начинает выплату возмещения в течение 14 рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка. На практике, даже при оперативном рассмотрении дел в судах с учетом каждого этапа, в том числе апелляционного производства, судебные процедуры могут занимать 4–5 месяцев со дня лишения банка лицензии.

В 2018–2019 году действие этой нормы коснулось 286 тысяч вкладчиков АО "Банк Астаны", АО "Qazaq Banki" и АО "Эксимбанк Казахстан". КФГД успешно провел работу по подготовке к выплате и вовремя приступил к исполнению своих обязательств перед клиентами трех банков. Этот проблемный опыт позволил КФГД и Национальному Банку Казахстана выступить с законодательной инициативой, которая дала бы вкладчикам возможность быстрее получить свои деньги в случае несостоятельности банка. Эта инициатива получила поддержку Мажилиса и Сената Парламента.

С 1 января основанием для выплаты возмещения из средств КФГД станет лишение банка – участника системы гарантирования депозитов лицензии на проведение всех банковских операций. Таким образом, независимо от скорости последующей подачи исков в суды, рассмотрения дел в судах и возможных апелляционных жалоб, вкладчики банка – физические лица и индивидуальные предприниматели получат выплату из резерва КФГД не позднее 35 рабочих дней с даты лишения банка лицензии на проведение всех банковских операций.

99,8% депозитных счетов казахстанцев защищены гарантией КФГД на полную сумму с учетом накопленного вознаграждения. 95% вкладчиков трех ликвидируемых банков получили или имеют право получить возмещение на полную сумму. С сокращением срока начала выплаты, система гарантирования депозитов в Казахстане становится эффективной.

Чем обоснован срок 35 рабочих дней?

С 1 января КФГД обязан будет начинать выплату возмещения вкладчикам в течение 35 рабочих дней с даты лишения банка лицензии на проведение всех банковских операций.

Согласно новому законодательству с момента лишения банка лицензии:

• 20 рабочих дней будет предусмотрено для временной администрации на то, чтобы вынести решение о возможной передаче активов и обязательств банка, лишенного лицензии, другому банку. В этом случае обязательства банка, в первую очередь – депозиты физических лиц, будут переданы другому банку в полном объеме, а не только в пределах гарантируемой суммы. В этом случае выплата из средств КФГД не потребуется – обязательства перед кредиторами банка будут переданы в обмен на активы этого банка,

• если не будет принято решение о передаче активов и обязательств банка, лишенного лицензии, в другой банк, то в течение 10 рабочих дней временная администрация сформирует реестр обязательств перед вкладчиками, а КФГД проведет проверку расчетов, объявит банк-агент и дату начала выплаты,

• не позднее следующих пяти рабочих дней КФГД начнет выплату через отделения банка-агента.

Какие депозиты подлежат гарантии?

В системе гарантирования депозитов в обязательном порядке участвуют все банки, принимающие депозиты физических лиц, за исключением исламских банков.

На возмещение из средств КФГД имеют право физические лица и индивидуальные предприниматели. КФГД гарантирует деньги, размещенные во вклады, на текущих счетах и платежных карточках. Максимальная сумма гарантии зависит от вида и валюты вклада.

Гарантия по депозитам отдельно в каждом банке составляет:

• 15 миллионов тенге – по сберегательным вкладам в тенге,

• 10 миллионов тенге – по срочным, несрочным вкладам в тенге, по остаткам на банковских счетах и платежных карточках в тенге,

• 5 миллионов тенге – по всем видам вкладов в иностранной валюте.

По депозитам одного вкладчика, размещенным в одном банке одновременно в тенге и в иностранной валюте, выплачивается совокупное возмещение до 15 миллионов тенге, при этом по депозиту в иностранной валюте – не более эквивалента 5 миллионов тенге.

КФГД располагает накопленным резервом в объеме 579 миллиардов тенге – эти средства доступны для выплаты в любой момент. Главный источник резерва: взносы банков – участников системы гарантирования депозитов, инвестиционный доход и 70% уставного капитала КФГД.

Торги валютами на бирже

Постановлением правления Национального банка РК от 26 июня 2019 года и приказом первого заместителя премьер-министра РК -министра финансов РК от 27 июня 2019 года внесены изменения в порядок определения и применения рыночного курса обмена валют.

Как следует из документа, рыночный курс обмена валют определяется ежедневно в рабочие дни, в которые акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" проводит торги по иностранным валютам, в следующем порядке:

- по доллару США рыночный курс обмена валюты определяется как средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся по состоянию на 15-30 часов времени города Нур-Султан;

- по другим иностранным валютам рыночный курс обмена валют по отношению к тенге определяется как кросс-курс, рассчитанный с использованием рыночного курса доллара США по отношению к тенге и курсов данных валют к доллару США, сложившихся по состоянию на 16-00 часов времени города Нур-Султан в соответствии с котировками спроса, полученными по каналам информационных агентств.

Постановление и приказ вводятся в действие с 1 июля 2019 года.

Электронные паспорта на автотранспорт

Правительство Казахстана приняло постановление от 3 июля 2019 года "Об утверждении Правил ведения электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники".

Электронные паспорта оформляются в системах электронных паспортов на принадлежащие юридическим и физическим лицам РК, иностранным физическим и юридическим лицам, а также физическим лицам без гражданства:

- транспортные средства, предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования, подлежащие государственной регистрации;

- шасси транспортных средств;

- самоходные машины и другие виды техники, подлежащие государственной регистрации.

Участниками систем электронных паспортов являются:

- администратор систем электронных паспортов;

- национальный оператор (национальный администратор) системы электронных паспортов;

- организации-изготовители транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, включенные в единый реестр, в том числе организации, осуществляющие сборочное производство продукции организации-изготовителя и уполномоченные этой организацией-изготовителем на оформление электронных паспортов на собранную ими продукцию, сведения о которых вносятся организацией-изготовителем в единый реестр в качестве сведений об организациях, уполномоченных на оформление электронных паспортов на собранную продукцию;

- уполномоченный орган (организация);

- Евразийская экономическая комиссия;

- уполномоченные государственные органы:

по обеспечению безопасности дорожного движения в части государственной регистрации транспортных средств (шасси транспортных средств) и дорожно-транспортных происшествий с участием транспортного средства (шасси транспортного средства), самоходных машин и других видов техники;

в сфере таможенного дела;

- местные исполнительные органы в части государственной регистрации самоходных машин и других видов техники;

- оператор расширенных обязательств производителей (импортеров);

- собственник транспортного средства (шасси транспортного средства) самоходной машины и других видов техники;

- иные лица, заинтересованные в получении (направлении) сведений, содержащихся в электронных паспортах.

Электронные паспорта оформляются в системах электронных паспортов:

- организацией-изготовителем - в отношении транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, изготовленных этой организацией-изготовителем с даты начала применения электронных паспортов;

- уполномоченным органом (организацией) - в отношении:

транспортных средств, изготовленных в Казахстане в условиях серийного производства, в конструкцию которых в индивидуальном порядке были внесены изменения до выпуска в обращение, или изготовленных в РК в индивидуальном порядке из сборочного комплекта

либо являющихся результатом индивидуального технического творчества, или ввозимых в РК физическим лицом для собственных нужд, или ввозимых в РК из числа ранее допущенных для участия в дорожном движении за пределами республики;

транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза физическим или юридическим лицом на срок более 12 месяцев подряд;

транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, обращенных в государственную собственность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, на которые обращено взыскание;

транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, изготовленных на таможенной территории Евразийского экономического союза организацией-изготовителем, не включенной в единый реестр;

транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, выпущенных в обращение до даты начала применения электронных паспортов;

транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники, ввозимых на территорию РК из других государств-членов Евразийского экономического союза, на которые ранее не был оформлен электронный паспорт транспортного средства.

Правила вводятся в действие с 3 июля 2019 года.

Новые праздники

Правительство Казахстана своим постановлением от 3 июля 2019 года внесло дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан.

В частности, добавлены три даты:

День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан - 15 февраля;

День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона - 29 августа;

День пожилых людей - 1 октября.

Список наркотических и психотропных средств

Постановлением правительства Казахстана от 3 июля 2019 года утвержден Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, также сводная таблица об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам, список заместителей атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ.



Как отмечается, Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров составляется на основании Списков Единой Конвенции о наркотических средствах 1961 года, Конвенции о психотропных веществах 1971 года и Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, к которым Республика Казахстан присоединилась в 1998 году.

Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров состоит из четырех таблиц и списка лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, подлежащие контролю в Республике Казахстан и разрешенные к применению в ветеринарии.

Включение вещества в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, Сводную таблицу и Список заместителей атомов водорода осуществляется по одному из следующих оснований:

при поступлении рекомендаций Международного комитета по контролю над наркотиками ООН;

при наличии вещества в списках, перечнях, таблицах наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в странах Евразийского экономического союза.

Так, в список наркотических средств, входит 73 препарата, в частности, аллилпродин, альфамепродин, бензетидин, героин, анаша, метадона промежуточный продукт, норморфин, фенадоксон и т.д.

В список психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю 61 наименование, включая синтетические каннабиноиды, аминорекс, метаквалон, парагексил и т.д.

Также указываются наркотические и психотропные вещства, используемые в медицинских целях и находящиеся под контролем.

Постановление вводится в действие с 5 июля 2019 года.

Спортивные и культурно-массовые мероприятия - безопасность

Министры внутренних дел РК, культуры и спорта РК подписали совместный приказ от 27 июня 2019 года о внесении изменений и дополнений в Инструкцию по обеспечению безопасности проведения спортивных и спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий.

В частности, появилось дополнение о возможности оказания содействия органам внутренних дел в обеспечении общественного порядка.

Так, сотрудники ОВД совместно с работниками частных охранных организаций, волонтерами, контролерами, организаторами обеспечивают:

- организованный проход зрителей;

- размещение зрителей на трибунах, зале, секторах;

- запрет прохода граждан без билетов и пропусков, а также лиц в нетрезвом состоянии;

- с применением технических средств и служебно-розыскных собак досмотр физических лиц, их вещей, транспортных средств и провозимых грузов на предмет проноса запрещенных предметов (спиртных напитков, взрывчатых веществ, оружия, напитков в стеклянной таре);

- меры по пресечению фактов реализации на территории сооружения спиртных, а также прохладительных напитков в металлической и стеклянной таре, пиротехнических изделий и иных предметов, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью людей либо причинить материальный ущерб физическим и юридическим лицам.

При проведении массового мероприятия с большим пребыванием граждан, местные исполнительные органы совместно с ОВД с целью исключения заторов (автомобильных пробок) и скопления транспортных средств на прилегающей территории, ограничивают движение в районе проведения массового мероприятия, организуют работу пунктов отправки зрителей на специализированных автобусах и обеспечивают их сопровождение патрульными автомашинами.

После окончания массового мероприятия старшие участков и наряды совместно с работниками частных охранных организаций, волонтерами, контролерами, организаторами организуют выход зрителей со спортивного, культурного и иного сооружения, обеспечивая их свободное движение, одновременно сдерживая толпу в безопасных местах на входе в проходы, ведущие к основным выходам для равномерного и поэтапного движения граждан по лестницам, не допуская скопления, толчеи, падения и паники среди них.

При этом указывается о надлежащем содержании и оборудовании мест для размещения участников массовых мероприятий, сотрудников ОВД (около трибун, на которых располагаются болельщики команд гостей, а также наиболее активные группы болельщиков), обслуживающего персонала, мест общего пользования, арен и территории, готовность средств пожаротушения.

В случае привлечения работников частных охранных организаций, волонтеров и контролеров организаторы массовых мероприятий обеспечивают выставление их по периметру спортивного поля (манежа) (стоят спиной к спортивному полю), для недопущения внезапного выхода зрителей или участников на спортивное поле (манеж).

Подготовила Лариса Черненко

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