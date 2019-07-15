Госорганы запутались в объектах сноса в алматинском дворе

Пока чиновники разбираются, кто из них плохо сделал свою работу, во дворе, как утверждают жители, возобновляется стройка.

Алматинский двор, претендующий на звание самого скандального в городе, снова в центре внимания. Госорганы, несмотря на решение суда, вдруг приостановили снос автомойки, что уже много лет не даёт жителям покоя. Об этом сообщает телеканал "КТК", передает Zakon.kz.

Жители алматинской многоэтажки готовятся отметить своеобразный юбилей - 5 лет со дня начала борьбы с незаконными постройками.

В 2015-м прямо под их окнами появились кафе и автомойка. А вместо них со двора на долгие годы ушла спокойная жизнь. В 2019-м бесконечные судебные процессы наконец закончились победой. Государство признало: объект возведён незаконно, пересекает красную линию, построен без проектной документации, разрешительных документов.

Вот только техника судоисполнителей, пришедшая в скандальный двор, быстро заглохла. Органы, представляющие государство, вдруг решили приостановить снос. Адвокаты подозревают: не то запутались в документах, не то не поняли друг друга, не то что-то ещё.

- Здесь существует несогласованность трёх государственных органов - это управление архитектуры, сейчас называется управление градостроительного контроля и департамент юстиции. Три этих органа между собой, соответственно, связаны, и так или иначе определённые нарушения существуют в действиях каждого. Департамент юстиции больше года не исполняет решение о сносе. И это тенденциозное просто неисполнение служебных обязанностей, на мой взгляд, - рассказал адвокат Алматинской городской коллегии Мухтар Айткожин.

К департаменту юстиции и ГАСК у специалистов основные вопросы. Документы, послужившие причиной неожиданного прекращения во всех смыслах выстраданного сноса, сейчас опять отменены. Но исполнительное производство не возобновляется. Почему государственный орган не хочет работать в интересах государства, юристам непонятно. А судоисполнители, в свою очередь, говорят, что получили бумагу сверху.

- Нами был получен ответ, согласно которому установлено, что должником были получены разрешительные документы и дальнейшее исполнение решение суда нецелесообразно. На основании данного ответа нами было исполнительное производство прекращено, - сообщил государственный судоисполнитель Ардак Адилхан.

Только речь в этих документах шла о кафе, а суд постановлял снести автомойку. Запутавшись, видимо, решили вообще ничего не сносить...

- Архитектурно-планировочное задание выдано на объект "А" - кафе, а подлежит сносу "А1" - автомойка, значит, это должен был распределять ГАСК. Понять, что это совершенно другое АПЗ! - сказал адвокат Мухтар Айткожин.

В свою очередь, по словам государственного судоисполнителя Ардака Адилхана прекращённое исполнительное производство не может быть начато вновь за исключением случаев восстановления судом срока предъявления исполнительного документа, а также в случае признания действия судебного исполнителя по прекращению исполнительного производства незаконным.

Пока чиновники разбираются, кто из них плохо сделал свою работу, во дворе, как утверждают жители, возобновляется стройка. Шокированные происходящим люди хотят, чтобы в дело вмешались теперь более компетентные органы.

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