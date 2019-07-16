Пуп Земли или зачем ехать в Унгуртас

Считается, что это место обладает особой энергетикой и может излечить больных людей и исполнять желания.

Небольшое село Унгуртас знают далеко за пределами Казахстана. А все потому, что именно здесь находится пуп Земли, куда съезжаются паломники для совершения обрядов. Это место даже включили в Сакральную карту Казахстана. Корреспондент Zakon.kz посетил местность и разузнал, в чем же его особенность.

В село Унгуртас едут ради одной цели – побывать в месте под названием пуп Земли. Добраться до него не так сложно, оно находится в 100 километрах от Алматы, если ехать в сторону Бишкека. Доехать можно на своем автомобиле, нанять автобус либо купить тур выходного дня.

Что такое пуп Земли

Пуп Земли – это небольшое местечко около села Унгуртас. Оно представлено в виде холма, в котором есть пещеры и камни. Считается, что это место обладает особой энергетикой и может излечить больных людей и исполнять желания. Есть четыре точки, каждая из которых имеет свои особенности. Внутри скалы паломники оставляют записки со своими желаниями.

Флаг Айдарлы Айдахар Ата Айман-Шолпан – это некая воронка, нахождение в ней полезно для тех, кто страдает заболеваниями, сопровождающимися избытком энергии. Например, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, опухоли на начальных стадиях. Людям с этими недугами рекомендуется находиться там 15-20 минут. Остальным – по 5-7 минут.

Энергетический столб – это место выхода из земли, устремляющегося в небо потока энергии, оно очищает, восполняет и усиливает энергетическое поле человека. Диаметр этого столба около восьми метров. Подходить к этой локации лучше после посещения флага-воронки. Сюда можно приходить всем, кто хочет зарядиться энергией, особенно людям со слабым иммунитетом, детям и старикам. Находиться рекомендуется около 10-20 минут. Если во время нахождения возникают неприятные ощущения, то лучше покинуть это место.

Крыло дракона – это пещера, в западной части которой, есть сквозное отверстие. Там проходит невидимая обычному глазу пленка или мембрана. Паломники проходят через нее сверху вниз по одному для очищения энергии. Количество прохождений не ограничено.

Вертикальный камень – славится тем, что восполняет минеральный уровень организма человека. Кроме того, местные поговаривают, что усиливается энергетический поток через почки, поток родительской энергии, связи с предками. Если прислонится спиной к камню, внутри камня происходит фильтрация энергетических потоков человека. Находиться около камня рекомендуют 10-20 минут, в холодное время года – по 5-10 минут. Одновременно к камню можно прислоняться пятерым людям.

Откуда взялась эта энергия

На подступе к холму нас встретил местный дедушка – смотрящий за территорией. Он поведал историю этого места.

- В конце 90-х годов тут исследователи изучали эту местность, чем-то она их привлекла. А уже в 2000 сюда приехал московский профессор Бронников, он и установил, что здесь есть своя энергетика. Сюда приходят со своими желаниями. Люди приезжают с разных уголков Казахстана и даже из других стран. Считается, что место священное и есть своя энергетика. Почувствовать энергию можно сразу. Когда группа людей поднимается на холм, достаточно встать в круг и прикоснуться друг к другу пальцами, в этот момент чувствуется небольшая вибрация – это все целебная энергия. Вообще, тут каждое место волшебное: разные отверстия в холме и пещеры отвечают за свой орган, если у вас что-то болит, нужно подойти к пещере и посидеть в ней, прикоснуться к стенам. Сейчас строится небольшой дом отдыха для приезжающих, планируем закончить его через полгода: тут будет чайхана, навес для паломников, здание для отдыха, - сказал местный смотрящий Куаныш Медеуов.

Профессор Московского института Земли Вячеслав Бронников с помощью некой аппаратуры смог подтвердить наличие мощного энергетического потока, направленного из земли в небо. Подобные потоки есть в Египте, Тибете и других местах мира.

В выходные дни сюда приезжает до 50 человек не только из Алматинской области, но и из других стран: России, Китая, Японии.

Дервиши

Раньше в Унгуртас приезжали, чтобы попасть к дервишу Бифатиме. Она считает себя потомком соучеников Ахмеда Ясави. По легенде, в Унгуртасе когда-то жил Ахмед Ясави якобы к 63 годам он искал спокойное место перед смертью и остановился там.

Однако сейчас Бифатимы в Унгуртасе мы не нашли, сейчас там вместо нее находится целительница Айман – ее ученица. В 2013 году Бифатима и Айман буквально сражались за священное место в Унгуртасе. Сейчас под руководством Айман у подножия холма строится дом отдыха и облагораживают территорию для гостей.

Асема Тунгушбаева

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