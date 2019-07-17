Аким столицы поручил заняться вопросом возвращения средств проекта LRT

Погоню за исполнением бюджета любыми способами необходимо прекратить - Кульгинов.

Аким столицы Алтай Кульгинов поручил заняться вопросом возвращения средств проекта LRT, замороженных в "Банке Астаны", передает корреспондент МИА "Казинформ".

- Была критика со стороны главы государства по неэффективному планированию бюджета. Поднята проблема строительства LRT, затронуты вопросы высокой стоимости проекта, а также целесообразности. Все замороженные в "Банке Астаны" средства проекта LRT должны быть возвращены государству. Поручаю Аскару Кеменгеровичу (заместитель акима Аскар Амрин) срочно заняться этим вопросом, - сказал Алтай Кульгинов в ходе встречи с активом города по итогам расширенного заседания Правительства РК.

Градоначальник добавил, что Президент сформулировал цель очень четко. Все бюджетные проекты должны отвечать на два простых вопроса: для чего они нужны и какова их социально-экономическая эффективность? Главным должен быть не столько вопрос наличия ТЭО и ПСД, а решение конкретных социально-экономических задач. Без четкого ответа на эти вопросы бюджетные проекты вообще не должны рассматриваться.

- Погоню за исполнением бюджета любыми способами необходимо прекратить. До сих пор не решается вопрос массового применения типовых проектов. ТЭО и ПСД разрабатываются на всякий случай, зачастую в стол. Поручаю всем администраторам бюджетных программ держать на контроле вопрос эффективного использования бюджетных средств, - резюмировал Алтай Кульгинов.

15 июля в ходе расширенного совещания Правительства РК глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил поставить точку в вопросе строительства LRT в столице.

- Поручаю Правительству совместно с акиматом поставить точку в этом вопросе и внести конкретные предложения. Ответственные лица, предлагавшие этот проект, должны ответить на вопросы, я думаю, контролирующих органов. И по этому вопросу должны высказаться депутаты, как так получилось? - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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