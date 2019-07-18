Казахстанские гандболистки отправились завоевывать путевку на чемпионат мира

Несмотря на сильную группу, у сборной Казахстана имеются шансы.

Женская молодежная сборная Казахстана по гандболу вылетела в Ливан, где с 20 по 30 июля состоится чемпионат Азии. На континентальном первенстве перед нашими соотечественницами стоит задача - выиграть путевку на чемпионат мира, передает Zakon.kz.

По словам президента республиканской федерациии гандбола Гульнар Турлыхановой, несмотря на сильную группу, у сборной Казахстана имеются шансы квалифицироваться на первенство планеты.

- В одной группе с нами на предстоящем чемпионате Азии выступят дружины - Китая, Южной Кореи и Китайского Тайбэя, законодатели моды азиатского гандбола. Надеюсь, наши девушки смогут перебороть волнение и продемонстрируют зрелую игру, которая позволит решить поставленные задачи. Заключительный этап подготовки сборная Казахстана проводила в Алматы на базе спорткомплекса "Достык", где имеются все необходимые условия для плодотворной и качественной работы, - отметила глава Казахстанской федерации гандбола.

Также Гульнар Исмагуловна рассказала, что в сборной команде РК представлены игроки из 6 регионов страны.

-В последние годы наш вид спорта поступательно развивается во многих регионах республики, однако передовые позиции по прежнему удерживает Кызылординская область, делегировавшая на грядущее первенство Азии 5 воспитанниц. Актюбинская область представлена тремя спортсменками. Из столицы РК, Алматинской, Карагандинской и Костанайской областей в молодежной команде - по 2 гандболистки. Все наши игроки обладают большим потенциалом, имеют за плечеми определенный опыт. Нам пока сложно конкурировать на крупных международных официальных стартах за самые высокие места, однако мы планомерно, шаг за шагом движемся в правильном направлении. В молодежном возрасте психологическая составляющая имеет огромнейшее значение, поэтому многое будет зависеть от настроя и морально-волевых качеств. От имени нашей федерации желаю девушкам успехов и без травм вернуться на родину, - подчеркнула Гульнар Турлыханова.

Добавим, что в другой группе состязаться будут сборные Японии, Индии, Узбекистана и Ливана. Чтобы продолжить борьбу за медали необходимо занять в своем квартете первые два места. Первую игру наши девушки проведут против сборной Китайского Тайбэя.

Альберт Ахметов

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