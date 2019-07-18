Обидчик Василия Левита дебютирует на профи ринге

Магомедов дважды побеждал серебряного призера Олимпийских игр Василия Левита из Казахстана.

Боксер Садам Магомедов из Махачкалы проведет свой первый бой на профессиональном ринге 24 июля в Москве, передает Zakon.kz.

Поединок пройдет в рамках вечера бокса “Дерись и побеждай!” в Москве.

Садам Магомедов выступает в тяжелой весовой категории (до 91 кг). За свою любительскую карьеру он был чемпионом России (2015, 2016, 2017) и бронзовым призером Европейских игр (2015). Также спортсмен - финалист кубка России, призером ЦФО по боксу и чемпион МВД по боксу 2016 года.

Кроме того, Магомедов дважды побеждал серебряного призера Олимпийских игр Василия Левита из Казахстана. Первый раз он выиграл у него по очкам в полуфинале Кубка президента в Астане, а второй - на международном турнире по боксу «Странджа» в Софии.

Магомедов тренируется под руководством Альберта Муталибова, тренера первой чемпионки по профи боксу из Казахстана Фирузы Шариповой. Боксер готовится к поединку в Центре прогресса бокса.

Альберт Ахметов

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