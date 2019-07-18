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Обидчик Василия Левита дебютирует на профи ринге

Магомедов дважды побеждал серебряного призера Олимпийских игр Василия Левита из Казахстана.

Фото : пресс-служба Фирузы Шариповой18 июля 2019, 13:50

Боксер Садам Магомедов из Махачкалы проведет свой первый бой на профессиональном ринге 24 июля в Москве, передает Zakon.kz.

Поединок пройдет в рамках вечера бокса “Дерись и побеждай!” в Москве.

Садам Магомедов выступает в тяжелой весовой категории (до 91 кг). За свою любительскую карьеру он был чемпионом России (2015, 2016, 2017) и бронзовым призером Европейских игр (2015). Также спортсмен - финалист кубка России, призером ЦФО по боксу и чемпион МВД по боксу 2016 года.

Кроме того, Магомедов дважды побеждал серебряного призера Олимпийских игр Василия Левита из Казахстана. Первый раз он выиграл у него по очкам в полуфинале Кубка президента в Астане, а второй - на международном турнире по боксу «Странджа» в Софии.

Магомедов тренируется под руководством Альберта Муталибова, тренера первой чемпионки по профи боксу из Казахстана Фирузы Шариповой. Боксер готовится к поединку в Центре прогресса бокса.

Альберт Ахметов


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