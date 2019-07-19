Токаев о назначении Саин: Надеюсь на ее плодотворную работу
Президент отметил заслуги сенатора Айтпаевой.
Фото : Акорда19 июля 2019, 09:38
Распоряжением главы государства 18 июля Саин Аружан назначена Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан. Касым-Жомарт Токаев прокомментировал это назначение, передает Zakon.kz
- Назначил известного общественного деятеля Аружан Саин Омбудсменом по правам ребенка. Надеюсь на ее плодотворную работу. Выражаю благодарность сенатору Сауле Айтпаевой за работу на этом посту, - отметил Президент РК в twitter.
Назначил известного общественного деятеля Аружан Саин Омбудсменом по правам ребёнка. Надеюсь на ее плодотворную работу. Выражаю благодарность сенатору Сауле Айтпаевой за работу на этом посту.https://t.co/QuGvhq8bb5— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 19 июля 2019 г.
25 апреля Токаев провел беседу с главой фонда "Милосердие" Аружан Саин, на которой они обсудили насущные вопросы лечения и поддержки детей с особыми потребностями.
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