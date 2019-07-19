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Токаев о назначении Саин: Надеюсь на ее плодотворную работу

Президент отметил заслуги сенатора Айтпаевой.

Фото : Акорда19 июля 2019, 09:38

Распоряжением главы государства 18 июля Саин Аружан назначена Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан. Касым-Жомарт Токаев прокомментировал это назначение, передает Zakon.kz

- Назначил известного общественного деятеля Аружан Саин Омбудсменом по правам ребенка. Надеюсь на ее плодотворную работу. Выражаю благодарность сенатору Сауле Айтпаевой за работу на этом посту, - отметил Президент РК в twitter.

25 апреля Токаев провел беседу с главой фонда "Милосердие" Аружан Саин, на которой они обсудили насущные вопросы лечения и поддержки детей с особыми потребностями.


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