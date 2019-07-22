Роналду гневно отреагировал на замену в матче с "Тоттенхэмом"

После ухода португальца туринцы проиграли.

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду остался недоволен заменой в матче Международного кубка чемпионов с лондонским "Тоттенхэмом", передает Vesti.kz.

Португалец вывел "старую синьору" вперед на 60-й минуте (2:1). Однако уже через три минуты главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри поменял футболиста, выпустив на поле вместо него Матеуса Перейру.

Роналду был явно недоволен решением главного тренера. После того как португалец покинул поле, он пожал руку наставнику и сказал ему несколько фраз с гневным выражением лица.

Сам матч завершился победой "Тоттенхэма" со счетом 3:2. Победный гол на третьей компенсированной минуте забил форвард "шпор" Харри Кейн ударом с центра поля.

Роналду перешел в туринский "Ювентус" летом прошлого года из "Реала" за 112 миллионов евро. Сарри этим летом покинул "Челси" и сменил на тренерском мостике туринского клуба Массимилиано Аллегри.

Il timore quando sei un allenatore che ha appena sostituito Cristiano pic.twitter.com/dCUjWKnxIL — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 21, 2019

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