На каком этапе сегодня проект LRT в Алматы
На сегодняшний день по итогам первого конкурса прошли компании из таких стран, как Турция, Япония, Франция и Корея.
Фото : Railway Age22 июля 2019, 13:04
Проект строительства линии LRT в Алматы находится на стадии второго этапа, сообщил заместитель председателя правления АО "Казахстанский центр ГЧП" Министерства национальной экономики Казахстана Айдос Кобетов, передает корреспондент Zakon.kz.
- Есть проект ЛРТ в Алматы. Проект находится на стадии второго этапа, - сообщил Кобетов.
Он объяснил, что есть механизм двухэтапной реализации проектов, когда частные партнеры сами предлагают финансовые, технические и юридические решения.
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- По итогам первого конкурса из 9 компаний прошли 4 консорциума из таких стран, как Турция, Япония, Франция, Корея. Этот проект в августе-сентябре должны начать процедуры по 2 этапу, - добавил замглавы центра ГЧП.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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