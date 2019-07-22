На каком этапе сегодня проект LRT в Алматы

На сегодняшний день по итогам первого конкурса прошли компании из таких стран, как Турция, Япония, Франция и Корея.

Фото : Railway Age

Проект строительства линии LRT в Алматы находится на стадии второго этапа, сообщил заместитель председателя правления АО "Казахстанский центр ГЧП" Министерства национальной экономики Казахстана Айдос Кобетов, передает корреспондент Zakon.kz. - Есть проект ЛРТ в Алматы. Проект находится на стадии второго этапа, - сообщил Кобетов. Он объяснил, что есть механизм двухэтапной реализации проектов, когда частные партнеры сами предлагают финансовые, технические и юридические решения. Читайте также: Почему строительство LRT в Алматы – не быстрое дело - По итогам первого конкурса из 9 компаний прошли 4 консорциума из таких стран, как Турция, Япония, Франция, Корея. Этот проект в августе-сентябре должны начать процедуры по 2 этапу, - добавил замглавы центра ГЧП. Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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