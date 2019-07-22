Антинаркотическую операцию "Паутина" провели страны ШОС

Изъято почти 6,8 тонн различных наркотиков, в том числе 2,5 тонны опия.

В июле на территории государств-членов ШОС прошла международная антинаркотическая операция "Паутина", направленная на пресечение каналов поставки и распространения психоактивных веществ, синтетических и других наркотиков, в том числе с использованием Интернет-ресурсов и электронных платежных систем, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

В операции участвовали представители антинаркотических подразделений Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также наблюдатели из Афганистана, Управления ООН по наркотикам и преступности и ЦАРИКЦ.

Под руководством МВД Казахстана была организована работа Международного координационного штаба из числа представителей антинаркотических ведомств государств-членов ШОС в Алматы.

На территории государств-членов ШОС было задействовано 76,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов, которыми выявлено 1140 наркопреступлений.

Изъято почти 6,8 тонн различных наркотиков, в том числе 2,5 тонны опия, более 1,3 тонны героина, 1,8 кг кокаина, свыше тонны марихуаны, 837 кг гашиша, а также 84 кг синтетических наркотиков и около 41 кг психотропных веществ.

За совершение наркоправонарушений в странах ШОС задержано более двух тысяч человек. Конфисковано легализованных денежных средств и имущества, приобретенного на наркодоходы, на сумму порядка 70 тысяч долларов США.

- Казахстанской стороной изъято более 100 кг наркотиков, в т.ч. 2 кг героина, 98 кг марихуаны, 1 кг гашиша. Выявлено 252 наркопреступления, ликвидирована деятельность организованной преступной наркогруппипровки в составе 10 участников. Пресечена попытка легализации наркодоходов на сумму свыше 1 млн тенге, - говорится в сообщении.

Участники Международного координационного штаба ознакомились с работой Кинологического центра МВД, а также посетили ТОО "КазХэмп" в Илийском районе Алматинской обасти, перерабатывающее техническую коноплю в промышленных целях.

Заместитель генерального секретаря ШОС Н. Аккошкаров отметил значимость операции "Паутина" в качестве практического мероприятия. При этом особо отметил роль МВД Казахстана в организации мероприятия и выразил благодарность Министру внутренних дел и личному составу как за саму идею проведения операции, так и ее качественную реализацию и выразил мнение о необходимости придания операции "Паутина" статуса ежегодной.

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