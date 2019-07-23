О задержании переводчицы рассказал адвокат.

Вместе с казахстанским трансплантологом под стражу взяли гражданку Кыргызстана, которая была переводчиком у доноров. Об этом сообщил адвокат Гани Куттымуратова, передает Zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

На минувшей неделе стало известно, что признанного хирурга подозревают в незаконном изъятии человеческих органов. В МВД считают, что он участвовал в транснациональной преступной организации.

Трансплантолог уже три месяца в СИЗО. Тем временем коллеги и пациенты просят выпустить Куттымуратова под подписку о невыезде. С соответствующим письмом они уже обратились в прокуратуру и МВД.

Врачи - казахстанские, рецепиенты - израильские, доноры - киргизские и таджикские. По такой схеме иностранная компания работала с национальным научным центром онкологии и трансплантологии в Нур-Султане. Договор заключили в 2017-ом, когда Гани Куттымуратов еще возглавлял профильное отделение. По словам его коллеги, трансплантолог лично провел иностранцам около 20 операций по пересадке органов.

Нурлыбек Удербаев, президент РОО "Защита прав медицинских работников":

- У них там операция доходит до 100 тысяч долларов, а у нас - около 10. Все организационные вопросы, договора были заключены руководством нашей казахстанской клиники. Это ННЦ онкологии трансплантологии, которое заключило договор на проведение операций здесь в Казахстане. Чтобы прооперировать двоих людей - у одного изъять, другому пересадить - в переделах 50-60 человек участвует. Но здесь получается так, что все это слили на одного человека, оперирующего.

Все в рамках идеи развития медицинского туризма и по букве закона, рассказывает глава общественного объединения "Защита Прав Медицинских Работников". Казахстанская же Фемида запрещает гражданам нашей страны отдавать иностранцам свои почки и печень. А в целом трансплантации между нерезидентами разрешены.

Между тем, МВД накануне заявило об уголовном деле по незаконному изъятию человеческих органов.

Нурдильда Ораз, советник министра и официальный представитель министерства внутренних дел РК:

- Установлена причастность к незаконным трансплантациям органов трансплантолога Куттымуртова. его деяния квалифицированы по статье - Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека в отношении двух и более лиц. А также по статье 264-ой - Участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации Уголовного Кодекса.

По этим двум статьям Куттымуратову грозит от 8 до 12 лет лишения свободы и права заниматься профессиональной деятельностью. Вместе с ним под стражу взяли гражданку Кыргызстана - переводчика доноров, рассказал адвокат хирурга.

Алдирза Куанышкереев, адвокат Куттымуратова:

- В настоящее время под стражей находятся два человека. Врач Куттымуратов и гражданка Республики Кыргызстан, которая была переводчиком. Органы следствия предполагают, что хирург Куттымуратов при проведении операции взял вознаграждение. Но я думаю, как защитник, при проведении операции у него не стояла цель именно изъять органы и ткани живого лица, упаковать контейнер и куда-нибудь отправить. Все операции проводились с соблюдением всех требований, в том числе юридических.

По данному делу высказался и известный казахстанский хирург Юрий Пя.

Юрий Пя, председатель правления АО "Национальный научный кардиохирургический центр":

- Если бы он был убийцей-рецидивистом, маньяком, то тогда я понимаю. Следствие может идти, но держать такого человека в СИЗО недопустимо. Организовать международную транснациональную группировку хирургу это не по силам и одновременно оперировать. Мое мнение, это нереально. В последние месяцы у нас трансплантация в стране практически остановилась, в связи с этими событиями, которые сейчас происходят.

Коллеги и пациенты просят выпустить Гани Куттымуратова под подписку о невыезде. Они уже обратились в прокуратуру и МВД. Пока же врачу-трансплантологу высшей категории продлили меру содержания под стражей до 1 сентября.

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