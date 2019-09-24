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В ЗКО 1,6 тысяч ампул лекарств с наркотиками применялись неправильно

В Западно-Казахстанской области в одной из больниц выявлены нарушения правил обращения свыше 1,6 тысяч ампул лекарственных средств, содержащих наркотики.

Фото : Pixabay24 сентября 2019, 10:47

Полицией Казахстана проведен очередной этап оперативно-профилактического мероприятия "Допинг". Его целью являлось выявление и пресечение правонарушений в сфере легального оборота наркотиков, психотропов и прекурсоров, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В ходе 5 дней операции проверке подверглись 82 субъекта, осуществляющих деятельность в этой сфере, в числе которых аптеки, лечебно-профилактические учреждения и промышленные предприятия.

Полицейскими выявлено 21 уголовное правонарушение в сфере легального оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, из которых 20 фактов нарушения правил обращения с наркотическими средствами.

К примеру, в Западно-Казахстанской области в одной из больниц выявлены нарушения правил обращения свыше 1,6 тысяч ампул лекарственных средств, содержащих наркотики. В этой же области при проверке деятельности одного из ТОО выявлены нарушения норм лицензирования, в результате ограничен оборот 93 тонн соляной кислоты до их устранения. Также в ходе операции из оборота в медицинских объектах изъято более 3,7 тысяч таблеток и ампул наркотических средств, психотропных препаратов.

Выявлено 36 административных правонарушений, 17 из которых безрецептурный отпуск кодеиносодержащих лекарственных препаратов, отпускаемых исключительно по рецептам. За это правонарушение предусмотрен штраф от 70 МРП для физических лиц и от 100 МРП для должностных.

Особое внимание при проведении операции уделено пресечению фактов сбыта, контрабанды и хранения наркотиков в особо крупном размере.
За дни операции "Допинг" выявлено 61 наркопреступление, в том числе 28 фактов сбыта, 29 хранения наркотиков в особо крупном размере и 4 факта их контрабанды.


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