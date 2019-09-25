Первый космонавт ОАЭ рассказал, как будет совершать намаз в космосе

36-летний военный летчик аль-Мансури был отобран из более чем четырех тысяч кандидатов.

На космодроме Байконур завершилась предстартовая пресс-конференция основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-15", передает МИА "Казинформ".

Более часа космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка (командир), астронавт NASA Джессика Меир (бортинженер-1) и участник космического полета от ОАЭ Хаззаа аль-Мансури (бортинженер-2), а также их дублеры - космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, астронавт NASA Томас Маршберн и участник космического полета от ОАЭ Султан аль-Неяди отвечали на вопросы журналистов.

Перед пресс-конференцией состоялось заседание Государственной комиссии, которая утвердила составы экипажей ТПК "Союз ТМ-15" и подтвердила готовность ракеты-носителя "Союз-ФГ" и наземной инфраструктуры к запуску по программе Международной космической станции.

Экипажи рассказали о программе полета, поделились впечатлениями перед стартом. Особое внимание представителей СМИ было уделено первому космонавту ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. 36-летний военный летчик аль-Мансури был отобран из более чем четырех тысяч кандидатов после успешного прохождения психологических и физических исследований как в ОАЭ, так и за пределами государства.

Хаззаа рассказал журналистам о том, что у него большая программа научных экспериментов, фото-, видеосъемок.

- Будут образовательные эксперименты, с участием детей, работа по программе Роскосмоса по изучению влияния космической среды на организм человека, вместе с японским космическим агентством Джакса буду управлять роботом на борту МКС, проведу 56 медицинских исследований, - поделился планами космонавт.

На вопрос журналистов о национальной еде и совершении обязательной для мусульманина молитвы аль-Мансури ответил, что действительно везет с собой приготовленную на Земле провизию и обязательно угостит ею своих друзей. По поводу намаза Хаззаа отметил, что как летчик, который летает на истребителе, привык молиться в небе.

- В космосе, конечно, все будет по-другому, и я хочу запечатлеть этот момент, указывая на Землю, - сказал арабский космонавт. На вопрос журналистов, что бы мог сегодня сказать первый космонавт ОАЭ Шейху Зайду, который еще 30 лет назад во время встречи с американскими астронавтами озвучил мечту арабов о космосе, аль-Мансури ответил: "Еще несколько лет назад я не смог бы ничего сказать, а сегодня я говорю: мы, Ваши сыны, сделали это, у нас есть космонавты, своя космическая программа. Я благодарен за эту возможность руководству моей страны и хочу выразить великую благодарность Юрию Гагарину, Нилу Амстронгу, космонавтам, инженерам, всем, кто причастен к освоению космоса, всему человечеству".

Как известно, первый космонавт ОАЭ будет работать на МКС по программе посещения 8 суток, Олег Скрипочка и Джессика Меир отправляются в долгосрочную экспедицию на 187 суток.

Космонавты и астронавты представили журналистам находящихся в зале родственников. На Байконур проводить отца семейства в третий космический полет приехала супруга Олега Скрипочки и двое его детей. Джессику Меир в первый космический полет провожают мама, три сестры, два брата и большая группа близких друзей. Хаззаа аль-Мансури сопровождают супруга и дети. Но, по мнению первого космонавта ОАЭ его благословляет в космос вся его страна.

Старт с космодрома Байконур пилотируемого космического корабля "Союз МС-15" с международным экипажем, в составе которого находится первый космонавт ОАЭ, запланирован на 25 сентября 2019 года в 19 часов 47 минут 53 секунды по времени Нур-Султана.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!