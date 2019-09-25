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Межпарламентское сотрудничество обсудил Нурлан Нигматулин с коллегой из Северной Македонии

Спикер Мажилиса выразил уверенность, что визит Джафери придаст значительный импульс развитию и укреплению межпарламентских контактов.

Фото : п/служба25 сентября 2019, 15:33

Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин встретился с председателем Ассамблеи Республики Северная Македония Талатом Джафери, находящимся в Казахстане с официальным визитом, передает Zakon.kz.

Отметив, что это первый официальный визит парламентской делегации в нашу страну с момента установления дипломатических отношений между двумя государствами, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что Северная Македония – важный партнер Казахстана в Балканском регионе.

Спикер Мажилиса также выразил уверенность, что визит Джафери придаст значительный импульс развитию и укреплению межпарламентских контактов.

Собеседники обменялись мнениями о 4-ом совещании спикеров парламентов стран Евразии "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство".

Председатель парламента Республики Северная Македония поблагодарил за высокий уровень организации прошедшего накануне форума. Нурлан Нигматулин и Талат Джафери подчеркнули важность состоявшего обсуждения вопросов для обеспечения безопасного и устойчивого развития Евразийского континента.

В разговоре об отношениях парламентариев Казахстана и Северной Македонии отмечалась необходимость регулярного взаимодействия профильных комитетов, а также групп по сотрудничеству. Активными должны быть контакты, по мнению спикера Мажилиса, и в рамках международных парламентских организаций, таких как Межпарламентский союз, ПА ОБСЕ.

Талат Джафери в свою очередь подчеркнул, что Северная Македония поддерживает все инициативы Казахстана, особенно в рамках ООН и ОБСЕ.

Во время переговоров речь также шла о необходимости использовать весь потенциал двусторонних отношений для повышения уровня взаимодействия во всех сферах.


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