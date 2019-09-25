Итоги чемпионата мира по борьбе в столице РК подвел глава оргкомитета

Ерлан Кожасбай рассказал про отсутствие золота у казахстанских борцов-вольников на домашнем ЧМ по борьбе.

В столице Казахстана состоялся один из самых ожидаемых стартов нынешней осени – чемпионат мира по видам олимпийской борьбы – греко-римской, вольной и женской. Об его итогах, об организации, о выступлении хозяев ковра и многом другом Zakon.kz побеседовал с председателем оргкомитета ЧМ-2019 Ерланом Кожасбай.

- Во-первых, хочу поздравить весь казахстанский народ с проведением на нашей территории такого значимого и престижного турнира как планетарное первенство сразу по трем видам олимпийских единоборств!

Надо прямо признать, что никогда ранее в Казахстан не приезжало столько звезд мирового калибра в числе 60 олимпийских чемпионов, десятков, а то и сотен, победителей континентальных и мировых первенств разных лет. В течение десяти дней наша столица стала центром мировой борьбы. Можете себе представить, в городе не было в эти сроки свободных мест в гостиничных комплексах. Люди съехались в нашу столицу со всех уголков земного шара и увезли с собой самые положительные впечатления. Все зарубежные телеканалы и новостные ленты пестрели новостями из Казахстана. Болельщики и специалисты еще долго будут обсуждать перипетии на коврах Нур-Султана.

- Мы знаем, что прошедший чемпионат мира получил высокие оценки у зарубежных гостей, в том числе и президента Объединенного мира борьбы Ненада Лаловича. На вас лежал огромный груз ответственности, поскольку в большей степени именно вы отвечали за все сопутствующее в организационной части этого масштабного соревнования. Ответьте прямо: это вам доставило удовольствие?

- (смеется). Это отняло у меня много сил, нервов и энергии. Последние два месяца практически 24 часа в сутки мы жили только этим событием, на другие дела времени не было. Все ребята старались выложиться по максимуму и оставили частичку себя на этом спортивном празднике жизни. Турнир в столице Казахстана в рамках мирового первенства стал рекордным как по количеству участвующих стран (104), так и по количеству самих участников (1003 борца в греко-римском, вольном и женском стиле). Еще около трехсот атлетов состязались за ценные награды чемпионата мира в грепплинге. Наш чемпионат транслировался в свыше ста странах мира и по данным UWW собрал порядка 750 млн просмотров. Ежедневно "Барыс-Арена" была забита поклонниками борьбы под завязку. Надо было видеть глаза восторженных мальчишек, в живую увидевших звезд первой величины мировой борьбы!

Конечно, сейчас я могу вздохнуть с облегчением и поблагодарить весь оргкомитет за проделанную объемную работу. А перед соревнованием и во время самого турнира даже не было возможности подумать о чем-либо другом кроме чемпионата мира. От имени нашей федерации и оргкомитета чемпионата мира большую благодарность выражаю нашему правительству в лице Аскара Мамина, Национальному олимпийскому комитету во главе с Тимуром Кулибаевым, министерству культуры и спорта, генеральному спонсору – фонду "Самрук-Казына", и всем тем, кто был причастен к проведению такого грандиозного соревнования на нашей земле.

- Ерлан Садвакасович, если говорить о спортивной составляющей, то больше всего наверно запомнится выступление российской сборной. Половину из разыгрываемых золотых медалей увезли на родину наши северные соседи…

- Трудно поспорить с тем, что сегодня Россия доминирует в нашем виде спорта. В Нур-Султане было много ярких схваток, вызвавших бурю эмоций у болельщиков со всего мира. Думаю, со мной многие согласятся, что главную сенсацию здесь преподнес азербайджанский борец Шариф Шарифов, не позволивший случиться столь ожидаемому финалу в весе 97 кг Кайл Снайдер – Абдулрашид Садулаев. Шарифов дал бой Снайдеру но не смог сдержать натиск Садулаева, став в итоге серебряным призером чемпионата.

- Вы курируете вольную борьбу, являясь вице-президентом республиканской федерации. Подведите итоги чемпионата мира для наших борцов вольного стиля.

- Как вы правильно заметили в своем вопросе, я компетентен за развитие и положение дел в вольной борьбе, поэтому буду отвечать исключительно за этот вид борьбы.

Понимаю, что вся страна ожидала от отечественных спортсменов золотую медаль, которой, к сожалению, в копилке нашей дружины по итогам турнира не оказалось. Однако лишь дилетанты от спорта могут назвать отсутствие награды высшей пробы неудачным выступлением. В решающих сражениях за медаль высшей пробы выступало два воспитанника отечественной школы борьбы – Даулет Ниязбеков и Нуркожа Кайпанов. Оба стали серебряными призерами, уступив в битве за "золото" представителям сильнейшей команды мира – дружине России. Также на пьедестал почета взобрался и Нурислам Санаев, который в схватке за выход в финал потерпел обидное поражение на последних секундах встречи с борцом из Турции (ведя 3:1, в итоге проиграл 3:5). Санаев опытный спортсмен, на него мы изначально рассчитывали как на потенциального медалиста. Скажу больше, ему вполне было по силам побороться здесь за "золото". Увы, не сложилось. Если к Олимпиаде в Токио Нурислам подойдет в оптимальной форме и сумеет доказать свое право представлять нашу республику на главных стартах планеты в 2020 году, то вполне вероятно, он будет бороться в Японии за олимпийский пьедестал. По итогам квалификационного чемпионата мира наши "вольники" завоевали 4 из 6 путевок на Олимпиаду. Неплохо себя проявил молодой Алишер Ергали, также как и Кайпанов являющийся воспитанником Академии вольной борьбы Казахстана. Убедительно стартовав, затем он уступил не кому-нибудь, а самому Садулаеву – олицетворению сегодняшней мировой вольной борьбы. Еще одна лицензия за Данияром Кайсановым, сумевшим оказаться в числе шести счастливчиков в своей весовой категории. Супертяж Олег Болтин также оставил все силы на ковре. На мой взгляд, ему для более успешного выступления не хватило опыта на международной арене. Немного не дотянули до пьедестала почета Галымжан Усербаев (79 кг) и Нургали Нургайыпулы (92 кг), выступавшие на этом чемпионате в неолимпийских весовых категориях. В схватке за бронзовые медали обоим вышеперечисленным борцам не хватило совсем малого, чтобы обеспечить себя и страну наградами. Нургали в равной борьбе потерпел поражение от грузинского спортсмена Ираклия Мцитури со счетом 1:2, а Усербаев с минимальным преимуществом (2:3) уступил Таймуразу Салказанову (Словакия).

- Многие наши соотечественники задаются в социальных сетях вопросом: как казахстанские «вольники» по итогам чемпионата мира расположились в итоговой табели о рангах на второй строчке, при том, что в активе нет золотых наград?

- Давайте просветим непросвещенных. Регламент чемпионатов мира, утвержденный членами бюро UWW гласит, что призовые очки зарабатывают спортсмены, занявшие в итоговом протоколе места с 1 по 7 места. За 1 место в зачет страны начисляется 25 баллов, за 2 – 20, за 3 место – 15, 5 – 10, 6 место поощряется 8 баллами, а за 7 место – в зачет идут 4 очка. Впервые в истории нашей борьбы семеро казахстанцев участвовали в финальной стадии такого престижного старта! Подопечные Асета Серикбаева отличились стабильностью и по праву заняли второе место вслед за командой России. Например, те же грузины выиграли 2 золотые медали и 1 бронзовую. В связи с тем, что других борцов из этой страны не оказалось в числе первой «семерки» общий подсчет рейтинговых очков оказался не в их пользу. Та же картина и по другим командам. В этом нет ничего удивительного.

- И все же, основную задачу – завоевать золотую медаль на домашнем «мире» наши борцы в трех стилях не выполнили. Какие за этим последуют оргвыводы?

- Опять же могу отвечать за свой участок работы. Мы видим прогресс у ребят и рост технико-тактического мастерства. С другой стороны, если бы мы взяли «золото» в родных стенах не исключаю, что и в этом случае нашлись бы недовольные люди. "Ранее никогда не выигрывали на чемпионатах мира, а дома победили. Значит, судейство помогло". Нам помощь извне не нужна. Самое главное мы увидели потенциал наших ребят, увидели, что они способны конкурировать за высокие места. Благо, до Олимпиады еще есть время и у нас будет возможность продуктивно и целенаправленно подготовиться к Токио-2020. Тренерский штаб должен будет устранить бреши и пробелы в технико-тактическом построении. Оставшееся до главных стартов четырехлетия время мы посвятим работе над ошибками и постараемся отобраться на Олимпиаду полным составом.

Альберт Ахметов

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