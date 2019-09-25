Дарига Назарбаева предложила укреплять туристическое сотрудничество между Казахстаном и Бахрейном

Фаузия Абдулла Юсуф Зейнал отметила красоту Казахстана, сказав, что самая важная красота - это люди, которые живут здесь.

Спикер Сената Дарига Назарбаева провела встречу с Председателем Палаты депутатов Национального собрания Королевства Бахрейн Фаузией Абдулла Юсуф Зейнал, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Дарига Назарбаева отметила, что Казахстан рассматривает Бахрейн в качестве друга и важного партнера и придает приоритетное значение развитию двустороннего сотрудничества с Королевством.

- Надеюсь, Ваш визит внесет большой вклад в развитие межпарламентских связей. Я верю в парламентскую дипломатию, - сказала Д.Назарбаева.

Фаузия Абдулла Юсуф Зейнал поддержала слова Главы Сената и отметила, что позиции Казахстана и Бахрейна очень близки по самым ключевым направлениям, таким как борьба с терроризмом и решение конфликтов путем мирного диалога. Также она выразила надежду на решение вопроса прямого авиасообщения и безвизового режима между Казахстаном и Бахрейном.

В свою очередь Дарига Назарбаева предложила скоординировать туристические агентства двух стран для дальнейшей работы в этом направлении. Глава Сената особо подчеркнула туристический потенциал Казахстана – в стране много интересных исторических и живописных мест, развивается туристическая инфраструктура.

Фаузия Абдулла Юсуф Зейнал отметила красоту и необычность страны, сказав, что самая важная красота - это люди, которые живут здесь.

Председатель Палаты депутатов Национального собрания Королевства Бахрейн также выразила восхищение видом столицы, которая была построена за короткий срок и является полноценным современным городом с развитой инфраструктурой.

- Я хочу заметить, что действительно Первый Президент Казахстана - дальновидная и героическая личность, потому что у него была мечта, смелость и сила воплотить эту мечту. Ваш народ - народ свободы. Это победа не только на вашем внутреннем уровне, это прецедент на мировой арене, - сказала она.

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