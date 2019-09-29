Мне прилетает в голову что-то такое сильное- Hammali & Ali о концерте в Казахстане

Еще во время выступления Наваи Бакиров признался, что немного приболел, и попросил зал подпевать, с чем публика справилась весьма успешно. Да и сами музыканты, несмотря на самочувствие, отработали концерт по максимуму, спели все свои хиты вживую.

Популярный российский дуэт Hammali&Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров) выступил на большом музыкальном фестивале в Алматы в качестве хедлайнеров. 18 тысяч зрителей в унисон пели вместе с любимыми артистами их песни. Однако, в своем Instagram музыканты рассказали о другой стороне концерта, передает Zakon.kz.

Еще во время выступления Наваи Бакиров признался, что немного приболел, и попросил зал подпевать, с чем публика справилась весьма успешно. Да и сами музыканты, несмотря на самочувствие, отработали концерт по максимуму, спели все свои хиты вживую.

После концерта Бакиров поделился еще одной подробностью выступления.

- Мало того, что я очень сильно заболел, но и когда мы уходили со сцены в Казахстане, я сказал: "Казахстан, мы вас любим", и мне прилетает в голову что-то такое сильное и разбивает мне голову. Спасибо, - сказал Наваи Бакиров в сториз в своем Instagram.

Информацию о плохом самочувствии Наваи подтвердил его коллега по дуэту.

- Теперь теряем Наваи, тоже заболел. Здоровье нас подвело, поэтому нам нужна от вас максимальная поддержка, - написал Александр Алиев сториз в своем Instagram с кадрами, на которых Бакирову врачи собираются измерить давление.

В 2018 году альбом дуэта Hammali&Navai "Janavi" стал самым прослушиваемым альбомом ВКонтакте, композиции "Пустите меня на танцпол" и "Ноты"- в 10-ке самых прослушиваемых ВКонтакте в прошлом году. Другие хиты- "Девочка-война", "Как тебя забыть", вместе с хитами 2018 года узнаваемы и любимы публикой, их постоянно крутят на радио и активно слушают в интернете.

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