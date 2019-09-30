Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Полные сумки денег. В Сети распространяют видео "обыска дома" Багдата Манзорова

Сообщается, что оно снято якобы при обыске дома заместителя акима Алматинской области.

Фото : unikassa.ru30 сентября 2019, 14:34

В мессенджерах и соцсетях появилась видеозапись, якобы сделанная при обыске дома замакима Алматинской области Багдата Манзорова, передает Zakon.kz.

В описании к видео, на котором в помещении сумки и пакеты с инвалютой, сообщается, что оно снято при обыске дома заместителя акима Алматинской области Магдата Манзорова. На минувшей неделе слух о его задержании был подтвержден. Пока официальных развернутых комментариев по этому поводу так и не дали.

На самом деле видео имеет российское происхождение. Оно сделано при обыске в рамках уголовного дела в отношении полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Были изъяты наличные в разной валюте на общую сумму 12 миллиардов рублей. Наличные были изъяты на трех квартирах. Также это видео приписывают задержанию заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаш.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты