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Вслед за многодетными на протесты вышли ипотечники

Несколько человек под предводительством женщины написали список из 28 требований, которые они ставят перед банками.

Фото : кадр видео1 октября 2019, 17:28

Октябрь начался с очередного протеста. В Алматы группа ипотечников заявила свои требования, передает Zakon.kz.

Несколько человек под предводительством женщины написали список из 28 требований, которые они ставят перед банками.

- Списание тем категориям лиц, которые не могут вообще платить. В первую очередь это дети-сироты. Их всего 16. Почему банкиры из своих собственных средств этим детям, 16 их всего по Казахстану! 16 займов не могут из собственных средств списать. Мы требуем немедленного списания из собственных средств банка, - заявила женщина на видео.

К слову, на кадрах протестующая женщина выглядит неплохо, даже очень прилично одета, на пальцах виднеются массивные кольца, сумка Chanel, а в руках дорогой IPhone.

Наблюдается тенденция к протестам и требованиями. Вспомнить тех митингующих многодетных матерей в Нур-Султане, которые пытались сброситься с моста, нападали на стражей правопорядка, активно требовали деньги и помощь. Хотя по факту оказалось, что жилье есть, кто-то из них недавно взял машину, да и в шумных гуляниях они себе не отказывали.


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