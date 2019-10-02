Дарига Назарбаева обозначила приоритетные перспективы секретариата Съезда

Она обратила особое внимание на необходимости комплексного продвижения в мире главных постулатов принятых секретариатом решений и поручила начать подготовку программы и документов заседания секретариата в 2020 году.

На рабочем совещании под председательством главы Сената Дариги Назарбаевой с участием аппарата Сената Парламента РК, руководства министерства информации и общественного развития, министерства инстранных дел РК, акимата города Нур-Султан подведены итоги состоявшегося XVIII заседания секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает Zakon.kz.

Спикер Сената, руководитель секретариата Съезда Дарига Назарбаева обратила особое внимание на необходимости комплексного продвижения в мире главных постулатов принятых Секретариатом решений и поручила начать подготовку программы и документов заседания секретариата в 2020 году и седьмого Съезда лидеров мировых и традиционных религий, запланированного на 2021 год.

Участники совещания предметно обсудили комплекс национальных и международных мероприятий в межсъездовский период и вопросы дальнейшего совершенствования деятельности НАО "Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога".

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