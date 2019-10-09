Оманская авиакомпания планирует открыть прямые рейсы из Алматы и столицы РК

Оманская сторона со своей стороны рассматривает вопрос введения безвизового режима для граждан Казахстана.

Авиакомпания из Омана Salam Air планирует открыть прямые рейсы Алматы - Маскат (Оман) и Нур-Султан - Маскат (Оман), передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КГА МИИР РК.



В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан по увеличению количества международных рейсов, состоялись двухсторонние переговоры между авиационными властями Республики Казахстан и Султаната Оман. Казахстанскую делегацию представлял Председатель Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Талгат Ластаев, оманскую делегацию возглавил Директор департамента авиаперевозок Министерства транспорта и коммуникации Султаната Оман Салим аль-Хусейни.

По итогам переговоров была создана правовая база для полетов, согласно которой, назначенным перевозчикам обеих стран предоставлено право выполнять 14 пассажирских и 14 грузовых регулярных рейсов в неделю. На этой основе уже в марте следующего года планируется открытие прямого авиасообщения по авиамаршруту Алматы – Маскат (столица Омана) с частотой 7 рейсов в неделю оманской авиакомпанией Salam Air. Также, с осени следующего года ожидается открытие авиасообщения по маршруту Нур-Султан – Маскат вышеуказанной оманской авиакомпанией.

- Данная работа проводится в координации с введением 30-дневного безвизового режима для граждан Султаната Омана в Республике Казахстан, который действует с 30 сентября 2019 года. Ожидается, что открытие прямого авиасообщения между двумя странами, а также введенный безвизовый режим и благоприятные климатические условия в летний период в Республике Казахстан будут способствовать развитию въездного туризма со стороны граждан Султаната Оман, - сообщили в КГА.

Оманская сторона со своей стороны рассматривает вопрос введения безвизового режима для граждан Казахстана. В качестве первого шага оманская сторона планирует предоставить возможность получения электронных виз гражданам Казахстана, а в ближайшем будущем казахстанцы будут иметь возможность получения виз в аэропортах и других пограничных пунктах Омана (как граждане США и других развитых западных стран).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!