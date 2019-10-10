Сбежавшего из психдиспансера в Нур-Султане задержали

Задержанный водворен в следственный изолятор.

Подозреваемый в изнасиловании сбежавший из психо-неврологического диспансера в Нур-Султане задержан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

В 22.40 часов полицейскими Департамента полиции города Нур-Султан при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан следственно-арестованный, совершивший побег 9 октября около 12.22 часов с территории Медицинского центра психических проблем здоровья, расположенного по улице Жансугурова.

Задержанный водворен в следственный изолятор. Проводится проверка.

Департамент полиции города Нур-Султан приносит извинения за доставленные неудобства в ходе проведения необходимых розыскных мероприятий при выездах из города.

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