Казахстан добился от России снятия ограничений со своей продукции

По итогам консультаций эти ограничения удалось снять.

Казахстан добился снятия ограничении товаров на российском рынке. Об этом сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК, передает Zakon.kz.

Так, казахстанским переговорщикам удалось снять ограничения с продукции компании Зенченко.

Такое решение было принято по итогам консультаций проведенных с российской стороной 9 октября. Ранее в продукции компании Россельхознадзором была якобы выявлена кишечная палочка в связи с чем с 5 сентября ее ввоз в Россию был ограничен.

Также ограничения были сняты с продукции компаний ТОО "J.F.M. company" и ТОО "Айсберг ПВ".

Там были выявлены превышения отдельных показателей в составе готовой продукции. Однако в казахстанских и независимых российских лабораториях никаких нарушений выявлено не было. В связи с сложившейся ситуацией Минторговли было вынуждено обратиться в Коллегию Евразийской экономической комиссии о необходимости рассмотрения данного вопроса на площадке Комиссии.

По итогам консультаций эти ограничения удалось снять.

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