Бывшая колония для больных туберкулезом может быть продана за 1 тенге

Бывших сотрудников трудоустроили в соседние тюрьмы.

В Павлодаре не нашлось желающих купить бывшую колонию, где отбывали срок больные туберкулезом. Исправительное учреждение выставили на торги почти за 123 миллиона тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

– Торги по объектам недвижимости АП 162/5 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием участников аукциона. Последующие торги, согласно правилам продажи объектов приватизации, состоятся через 20 рабочих дней методом понижения цены с установлением минимальной цены в размере 50% от начальной стоимости, - сообщила Ляззат Естаева, руководитель отдела департамента госимущества и приватизации Павлодарской области.

Если желающих приобрести учреждение – теперь уже за 61 миллион – не найдется, то колония может уйти с молотка всего за 1 тенге.

На ее территории находятся административные здания, бараки для заключенных, столовые, склады, гаражи и прачечные. Колония была закрыта пять лет назад из-за низкой наполняемости. По этапу отправили 124 арестанта.

Бывших сотрудников трудоустроили в соседние тюрьмы. В помещениях провели санобработку.

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