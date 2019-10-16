На 74,6 млрд тенге одобрено рефинансирование валютных займов банками

Уже рефинансировано 7 064 займа на сумму 60,9 млрд тенге.

По состоянию на 10 октября 2019 года с учетом револьверного механизма в рамках госпрограммы банками одобрено 27 406 займов на сумму 169,2 млрд тенге, рефинансировано 26 074 займа на сумму 154,08 млрд тенге. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает Zakon.kz.

В Нацбанке напомнили, что первый блок программы направлен на оказание поддержки ипотечным заемщикам, получившим займы в период с 2004 по 2009 годы. На рефинансирование указанных займов Национальным банком было выделено 130 млрд тенге.

Второй блок программы предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц, полученных до 1 января 2016 года в тенге, по курсу Нацбанка на 18 августа 2015 года.

- На 10 октября 2019 года банками на рефинансирование валютных займов одобрено 8 457 заявок на сумму 74,6 млрд тенге, рефинансировано 7 064 займа на сумму 60,9 млрд тенге, - отметили в Нацбанке.

Для определения соответствия займа условиям программы заемщикам необходимо обратиться в банк-кредитор.

Более подробно с информацией о рефинансированных ипотечных займах в разрезе регионов и банков можно ознакомиться по ссылке в разделе "Информация об освоении банками денег".

При возникновении вопросов заемщикам необходимо обращаться в соответствующие филиалы Национального банка и банков в соответствии с их территориальной принадлежностью. С условиями программы можно ознакомиться на сайте Нацбанка в разделе "Защита прав потребителей финансовых услуг".

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