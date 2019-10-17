Прогнозируемая жара в Токио внесет коррективы в программу Олимпиады 2020

МОК проинформировала Международную федерацию легкой атлетики IAAF о предлагаемых изменениях.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что планирует перенести марафон и соревнования по спортивной ходьбе в Саппоро, где проходили зимние Олимпийские игры 1972 года. Перенос соревнований в более прохладные условия являются частью комплексных мер по защите спортсменов, официальных лиц и зрителей во время Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает Zakon.kz со ссылкой на МОК.

Сообщается, что перенос в Хоккайдо, самую северную префектуру Японии, будет означать значительное снижение температуры для спортсменов во время Олимпийских игр. В Саппоро в период проведения Игр температура в течение дня может быть на 5-6 градусов ниже, чем в Токио. Эти планы являются частью широкого круга мер, которые уже принимаются оргкомитетом Токио-2020. Оргкомитет консультируют МОК и международные федерации. Все эти меры приняты в целях смягчения последствий изменения температуры, которое может произойти следующим летом.

МОК проинформировала Международную федерацию легкой атлетики IAAF о предлагаемых изменениях. Эта последняя инициатива МОК и Токио-2020 дополняет другие тепловые контрмеры, которые уже запланированы и осуществляются по рекомендациям Рабочей группы экспертов МОК по неблагоприятному воздействию погоды на организм спортсменов, официальных лиц и зрителей Олимпийских игр.

Прогнозируемая жара внесла коррективы в расписание следующих видов спорта:

- Легкая атлетика: Соревнования на дистанции 5000 м и более, запланированы на вечерние сессии соревнований. Кроме того, объявлены планы о переносе марафона и соревнований по спортивной ходьбе на более ранние стартовые сроки.

- Регби: Планируется завершить проведение всех утренних игр до 12 часов дня.

- Велоспорт: Время старта соревнований в маунтинбайке перенесено на три часа дня (15:00).

Рабочая группа МОК определила марафон и соревнования в спортивной ходьбе, как события, где жара может оказать особое воздействие на спортсменов.

В отношении других мероприятий и соревнований Рабочая группа МОК ранее пришла к выводу, что сроки проведения этих мероприятий должны постоянно пересматриваться и, возможно, не нуждаются в изменении в данный момент, исходя из того, что для каждого мероприятия и каждой группы (спортсменов, работников, официальных лиц и зрителей) будут приняты меры по профилактике, смягчению и лечению, рекомендованные этой рабочей группой.

Многие из этих мер были опробованы в ходе тестовых мероприятий этим летом. К ним относятся разбрызгиватели воды, лучший доступ к источникам воды и инициатива по оказанию помощи спортсменам в их подготовке путем предоставления подробной информации о спортсменах. Осуществление инициативы по переносу марафона и соревнований по спортивной ходьбе будет обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами, в частности с принимающим городом Токио, а также со международной федерацией легкой атлетики, национальными олимпийскими комитетами (НОК), Олимпийскими вещательными службами и вещательными компаниями, имеющими соответствующие права.

Координационная комиссия МОК по Токио-2020 под председательством члена МОК Джона Коутса посвятила специальную сессию в ходе своего заседания, состоявшегося 30 октября - 1 ноября в Токио, мерам противодействия потеплению. В ходе своего заседания Координационная комиссия будет также иметь возможность обсудить обзор международных федераций к 2020 году в Токио и их рекомендации в отношении тепловых контрмер. В рамках подхода, ориентированного на спортсменов, Организационный комитет обратился к каждой международной федерации с вопросником по тепловым контрмерам в дополнение ко многим уже принятым мерам.

Слишком жаркие погодные условия уже были приняты во внимание, когда Токио представил свою кандидатуру в 2013 году, и с тех пор МОК и Организационный комитет продолжают следить за развитием ситуации. Предлагаемые сегодня и уже принятые меры учитывают меняющийся ландшафт, поскольку МОК продолжает ставить здоровье и спортивные результаты спортсменов в центр своих решений.

- Здоровье и благополучие спортсменов всегда находятся в центре нашего внимания. Уже объявлен ряд мер по защите спортсменов. Новые далеко идущие предложения о переносе марафона и соревнований по спортивной ходьбе показывают, насколько серьезно мы относимся к опасениям за здоровье спортсменов. Олимпийские игры - это платформа, где спортсмены могут выступать "раз в жизни", и эти меры гарантируют, что у них есть условия для достижения наилучших результатов. Я хотел бы поблагодарить Международную федерацию легкой атлетики, и мы с нетерпением ждем совместной работы по реализации всех планов, - сказал Дон Коутс.

Президент Всемирной легкой атлетики Себастьян Коу также сделал заявление:

- Мы тесно сотрудничали с МОК и организационным Токио-2020 по потенциальным погодным условиям на Олимпийских играх в следующем году и будем продолжать работать с МОК и Токио-2020 над предложением перенести некоторые мероприятия в Саппоро. Предоставление спортсменам наилучшей площадки для выступлений в той среде, в которой они находятся, является центральным элементом всех крупных мероприятий, и мы будем работать с организаторами над созданием самых лучших условий для спортсменов в следующем году Олимпийских игр в следующем году, - заключил он.





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