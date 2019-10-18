Алматинец добрался до реки Урал и заметил обмеление русла

Забеги – это не только осмотр красот природы, но и серьезное испытание для самого Александра.

Алматинский путешественник, непрофессиональный атлет Александр Габченко продолжает бросать себе вызов в рамках объявленного им же Концептуального приключенческого забега I Run Kazakhstan. В этот раз алматинец пробежал вдоль реки Урал, передает Zakon.kz.

16 октября Габченко преодолел бегом 30 км по прекрасным природным ландшафтам, утесам и балкам, вдоль реки Урал, в Западно-Казахстанской области, за 3 часа и 44 минуты с набором высоты 204 м по вертикали.

- Река Урал красивейшая природная локация, очень рад оказаться и бежать здесь, среди этих великолепных пейзажей, очередной, 14-й этап проекта I Run Kazakhstan. К сожалению, не все прошло по плану, приобретенная накануне забега травма стопы внесла коррективы, тем не менее, маршрут успешно преодолен менее, чем за четыре часа, что я считаю очень приятным результатом, - рассказал бегун-путешественник Александр Габченко.

Урал - третья по протяженности река Европы, длинной - 2428 км. С ним связанно множество исторический и географических фактов. Урал повлиял на жизнь многих народов и поколений. Поэтому, нет лучшей местности на западе Казахстана для реализации тринадцатого этапа Концептуального приключенческого забега I Run Kazakhstan.

Урал, дающий жизнь огромному региону, сейчас переживает тяжелые времена. По данным исследователя Урала, академика РАН РФ А. Чибилева, наибольший урон санитарно-экологическому состоянию воды наносит загрязнение бытовыми отходами, свалки мусора от несознательных туристов и прибрежных населенных пунктов, турбаз, животноводческих хозяйств.

- Легендарный Урал сейчас как никогда нуждается во внимании и защите. Своими глазами я увидел, как прекрасны и богаты природой берега, но как сильно обмелело русло. Кажется, что местами можно вброд перейти. Регион вполне мог бы стать местом притяжения для путешествий и активного отдыха жителей Казахстана и гостей из дальнего зарубежья. Но хотелось бы, чтобы правительства Казахстана и России приложили для этого максимум усилий со своей стороны. Уралу нужно больше заботы и бережливого природопользования, необходимо культивировать здесь рачительное отношение к дикой природе среди местного населения и гостей, – поделился своей тревогой бегун-путешественник Александр Габченко.

Александр Габченко поставил перед собой нетривиальную задачу – совершить серию концептуальных приключенческих забегов на пересеченной местности, в каждом из 14 регионов республики, тем самым пробежать наиболее восхитительные природные и ландшафтные достопримечательности Казахстана. По замыслу автора, проект I Run Kazakhstan, стартовавший почти год назад, поможет открыть Казахстан с новой стороны, – как страну богатую природными локациями для активного образа жизни, внутреннего туризма и путешествий.

Забеги – это не только осмотр красот природы, но и серьезное испытание для самого Александра.

На данный момент реализовано 13 забегов. Первый из них состоялся 26 сентября 2018 года. 30-ти километровый маршрут на пересеченной местности преодолен в природном парке Бурабай Акмолинской области. Второй забег реализован 29 октября в уникальном реликтовом бору Аманкарагай Костанайской области. Третий маршрут преодолен 8 февраля 2019 года по берегу Каспийского моря на полуострове Мангышлак Мангистауской области. Четвертый- 16 марта по горному массиву Актау природного парка Алтын-Эмель, Алматинской области. В июне состоялись сразу 4 забега. Пятый этап на 35,4 км в горах Кент Каркаралинского природного парка, Карагандинской области, шестой - в Баянаульском природном парке Павлодарской области. Седьмой забег принимал горнолесной оазис Имантау Северо-Казахстанской области. Восьмой этап реализован на Алтае, в Восточно-Казахстанской области маршрут забега пролегал по хребту Проходной белок. О девятом и десятом забегах по дюнам Актюбинской области и каньонам Туркестанской области читайте здесь. 11-й и 12-й этапы забега Александр устроил себе на дне Аральского моря и в горах Киргизского Алатау.

Выбор дистанции зависит от природного ландшафта, высотного профиля и доступности инфраструктуры. Соло забеги проходят в автономном режиме. Воду, питание, одежду, средства связи и навигации трейлраннер несет на себе при помощи специального бегового снаряжения.

Альберт Ахметов

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