35 уголовных дел о коррупции было заведено в ВКО

Чаще всего причиной совершения преступлений данной категории служит нежелание получать государственные услуги в законном порядке.

В ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций ВКО заместитель руководителя Департамента по противодействию коррупции по ВКО Адильхан Сабуров рассказал о коррупционных преступлениях, совершенных в период 2018-2019 года в регионе, сообщает пресс-служба РСК ВКО.

Он отметил, что на сегодняшний день проблема коррупции является одной из наиболее актуальных в Казахстане. Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции выполняет миссию по противодействию коррупции, где основными задачами является предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений.

В период 2018-2019 годов в производстве Департамента находилось 35 уголовных деиз них 28 направлено в суд, 7 дел было прекращено по не реабилитирующим основаниям, т.е. в связи с деятельным раскаиванием подозреваемого.

Адильхан Сабуров привел в пример дело, которое было окончено с обвинительным заключением в отношении директора КГКП «Дарын» А.К. Гафурова, который путем обмана и злоупотребления доверием получил от инспектора по кассовой работе отдела внутренней политики, культуры и развития языков Уланского района денежные средства в сумме 600 тыс. тенге, под предлогом передачи в качестве взятки должностным лицам Ревизионной комиссии ВКО за положительное решение ревизионной. Судом Уланского района Гафурову А.К. назначено наказание в виде 5 лет ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

– Чаще всего причиной совершения преступлений данной категории служит нежелание получать государственные услуги в законном порядке, а также отсутствие нетерпимости к коррупционным проявлениям. Поэтому важно сформировать в нашем обществе нетерпимость к данным проявлениям. В борьбе с коррупционными правонарушениями участие должны принимать не только правоохранительные и государственные органы, но и субъекты предпринимательства, физические лица, общественные объединения и иные юридические лица, – заключил Адильхан Сабуров.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!