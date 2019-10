Впервые в истории в открытый космос вышли две женщины

Впервые в истории в открытый космос вышли сразу две женщины - американские астронавтки Кристина Кук и Джессика Меир. Им предстоит заменить один из внешних энергоблоков Международной космической станции (МКС), сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в пятницу, 18 октября.

Выход начался в 7.38 утра по североамериканскому восточному времени (16.38 н-с). Ожидается, что они пробудут за пределами МКС 5 с половиной часов.

Блоки, аналогичные вышедшему из строя, регулируют количество заряда, поступающего от солнечных панелей в энергосистемы станции. Неисправность не влияет на безопасность экипажа и текущие лабораторные эксперименты, подчеркнули в NASA.

Женщины выходили в открытый космос 14 раз за время освоения космического пространства. Первой из них стала советская женщина-космонавт Светлана Савицкая в 1984 году. Для бортинженера Кристины Кук нынешняя операция стала четвертым выходом, а для ее коллеги Меир - первым. Американка Пегги Уитсон совершила 10 выходов общей продолжительностью более 60 часов.

At 7:38am ET, our #AllWomanSpacewalk officially started as @Astro_Christina & @Astro_Jessica set their spacesuits to battery power, marking the beginning of their 5.5 hour excursion outside of the @Space_Station to replace a failed power controller. Watch: https://t.co/2SIb9YXlRh