Султанов предложил США казахстанские товары почти на миллиард долларов

По итогам 8 месяцев 2019 года товарооборот между РК и США составил 1,4 млрд долларов, сохраняя при этом данные за аналогичный период предыдущего года.

18 октября в Вашингтоне в рамках ежегодных заседаний совета директоров группы Всемирного Банка и МВФ, министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов провел двустороннюю встречу с министром торговли США Уилбуром Россом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба ведомства.

Встреча прошла в рамках заседания Группы высокого уровня по экономическому взаимодействию между РК и США, создание которой было инициировано Первым Президентом РК, Елбасы в ходе его визита в январе 2018 года.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере внутренней и внешней торговли, экспорта товаров и услуг, реализация коммерческих и инвестиционных проектов, совместных проектов с компанией Tyson Foods, оказания финансовой поддержки совместных проектов (МФЦА), по вопросам санкционной политики, интеллектуальной собственности и электронной торговле, а также по сотрудничеству в рамках ВТО и ОЭСР.

Соединенные Штаты Америки являются одним из основных стратегических партнёров Казахстана. Объем товарооборота между нашими странами в 2018 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 36% и составил 2,2 млрд. долларов.

По итогам 8 месяцев 2019 года товарооборот между РК и США составил 1,4 млрд долларов, сохраняя при этом данные за аналогичный период предыдущего года.

Для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества и поддержания его высокой положительной динамики было предложено продолжить совместную работу по расширению номенклатуры поставляемых товаров и услуг, установлению прямых контактов между деловыми кругами.

Казахстанской стороной предложено подкрепить положительный тренд во взаимной торговле, увеличив экспорт казахстанской продукции в США на сумму более 802,1 млн долларов по 50 товарным позициям.

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