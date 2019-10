Школьный тренер разоружил ученика с дробовиком с помощью объятий

Школьный тренер обезоружил ученика в американском городе Портленд (штат Орегон), заключив его в объятия после того, как тот явился в школу с заряженным дробовиком, сообщает РИА Новости.

По данным канала ABC News, инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошел 17 мая, однако только в пятницу прокуратура округа Малтнома обнародовала видеозапись произошедшего. На ней видно, как тренер заключает 19-летнего Энджела Гранадос-Диаса в объятия, после чего подбегает другой преподаватель и забирает оружие.

На место прибыла полиция, подросток был заключен под стражу. Гранадос-Диас, который в момент инцидента страдал психическим расстройством, признал свою вину в том, что пронес заряженное огнестрельное оружие в общественное место. Он три года будет находиться под надзором властей.

Stunning surveillance footage captured the moment a high school coach in Oregon disarmed a student with a shotgun and then embraced him. Police eventually arrived and took the student into custody. https://t.co/a5artNKKlJ pic.twitter.com/rIKG9Phl0e