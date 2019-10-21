Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Школьный тренер разоружил ученика с дробовиком с помощью объятий

В момент инцидента он страдал психическим расстройством.

Фото : кадр из видео21 октября 2019, 08:45

Школьный тренер обезоружил ученика в американском городе Портленд (штат Орегон), заключив его в объятия после того, как тот явился в школу с заряженным дробовиком, сообщает РИА Новости.

По данным канала ABC News, инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошел 17 мая, однако только в пятницу прокуратура округа Малтнома обнародовала видеозапись произошедшего. На ней видно, как тренер заключает 19-летнего Энджела Гранадос-Диаса в объятия, после чего подбегает другой преподаватель и забирает оружие.

- В то время я испытывал сострадание к нему. Очень часто, особенно когда ты молод, ты не осознаешь, что делаешь, - заявил позднее тренер Кинен Лоу, поступок которого сочли героическим.

На место прибыла полиция, подросток был заключен под стражу. Гранадос-Диас, который в момент инцидента страдал психическим расстройством, признал свою вину в том, что пронес заряженное огнестрельное оружие в общественное место. Он три года будет находиться под надзором властей.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты