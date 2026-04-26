Грузовик без тормозов вылетел на территорию клуба в горах Алматы

В Алматы грузовик с грузом потерял управление на спуске по улице Сагадата Нурмагамбетова и вылетел на территорию клуба Offtop club. Водителя зажало в кабине, его извлекали спасатели, сообщает Zakon.kz.

По словам корреспондента Zakon.kz, у машины, двигавшейся вниз по горной дороге, могли отказать тормоза. На перекрестке грузовик пересек встречную полосу, снес забор, несколько деревьев, повредил трубу водоснабжения и опрокинулся на территории клуба.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Основной удар пришелся на водительскую сторону – кабину сильно деформировало. Водитель остался жив, подавал признаки жизни. Спасатели длительное время извлекали его из искореженного салона, медики начали оказывать помощь прямо на месте и поставили капельницу.

Фото: Zakon.kz

На место прибыли бригады скорой помощи, спасатели и пожарные. Обстоятельства ДТП уточняются.

Местные жители бьют тревогу: они сообщили корреспонденту Zakon.kz, что переживают за свои жизни. По их словам, подобные ситуации происходят регулярно. Они отмечают, что со строительных объектов в этом районе часто спускаются груженые грузовики, нередко на высокой скорости, а с кузовов вылетают камни и грунт. Очередной инцидент, когда машина вылетела на встречную полосу и оказалась на территории частного объекта, усилил опасения – жители говорят, что при наличии автомобилей или людей на пути последствия могли быть трагическими.

Обновлено: по данным корреспондента Zakon.kz, водитель грузовика скончался от полученных травм в кабине машины.

Ранее сообщалось, что в Астане серия попыток водителей большегрузов уклониться от весового контроля закончилась массовыми арестами и крупными штрафами.