Происшествия

Грузовик без тормозов вылетел на территорию клуба в горах Алматы

спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2026 11:21
В Алматы грузовик с грузом потерял управление на спуске по улице Сагадата Нурмагамбетова и вылетел на территорию клуба Offtop club. Водителя зажало в кабине, его извлекали спасатели, сообщает Zakon.kz.

По словам корреспондента Zakon.kz, у машины, двигавшейся вниз по горной дороге, могли отказать тормоза. На перекрестке грузовик пересек встречную полосу, снес забор, несколько деревьев, повредил трубу водоснабжения и опрокинулся на территории клуба.

Основной удар пришелся на водительскую сторону – кабину сильно деформировало. Водитель остался жив, подавал признаки жизни. Спасатели длительное время извлекали его из искореженного салона, медики начали оказывать помощь прямо на месте и поставили капельницу.

На место прибыли бригады скорой помощи, спасатели и пожарные. Обстоятельства ДТП уточняются.

Местные жители бьют тревогу: они сообщили корреспонденту Zakon.kz, что переживают за свои жизни. По их словам, подобные ситуации происходят регулярно. Они отмечают, что со строительных объектов в этом районе часто спускаются груженые грузовики, нередко на высокой скорости, а с кузовов вылетают камни и грунт. Очередной инцидент, когда машина вылетела на встречную полосу и оказалась на территории частного объекта, усилил опасения – жители говорят, что при наличии автомобилей или людей на пути последствия могли быть трагическими.

Обновлено: по данным корреспондента Zakon.kz, водитель грузовика скончался от полученных травм в кабине машины. 

Ранее сообщалось, что в Астане серия попыток водителей большегрузов уклониться от весового контроля закончилась массовыми арестами и крупными штрафами.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Грузовик с мусором опрокинулся в Алматы: водитель уходил от столкновения
16:37, Сегодня
Грузовик с мусором опрокинулся в Алматы: водитель уходил от столкновения
В Алматы грузовик с семьей в салоне сорвался с горы: жители бьют тревогу
21:35, 05 июля 2025
В Алматы грузовик с семьей в салоне сорвался с горы: жители бьют тревогу
Грузовик загорелся на территории АЗС в Алматы
14:14, 03 октября 2023
Грузовик загорелся на территории АЗС в Алматы
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
19:20, Сегодня
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
Узбекская боксёрша завоевала "золото" элитного турнира под эгидой World Boxing
19:15, Сегодня
Узбекская боксёрша завоевала "золото" элитного турнира под эгидой World Boxing
Казахстан третий, Узбекистан – второй: в Китае завершился чемпионат Азии по гребле
18:47, Сегодня
Казахстан третий, Узбекистан – второй: в Китае завершился чемпионат Азии по гребле
Дубль казахстанского нападающего принёс победу "Тобылу" над "Каспием" в матче КПЛ
18:09, Сегодня
Дубль казахстанского нападающего принёс победу "Тобылу" над "Каспием" в матче КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: