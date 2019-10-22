Улицы в Нур-Султане назовут в честь аль-Фараби и трех биев

Толе би, Казыбек би и Айтеке би появятся в столице.

О возможном переименовании некоторых улиц Нур-Султана рассказали в столичном акимате, передает МИА "Казинформ".

- Одобрены предложения, поступившие от жителей Нур-Султана, о присвоении наименований проектным улицам нашей столицы именами известного полководца Райымбека батыра; трех великих биев казахского народа - Толе би, Казыбек би и Айтеке би; казахстанского тяжелоатлета, победителя Олимпийских игр, пятикратного чемпиона мира и Европы по тяжелой атлетике Анатолия Храпатого; великого ученого, философа Абу Насыра аль-Фараби, 1150-летний юбилей которого отмечается в 2020 году, - сообщил руководитель управления по развитию языков и архивного дела города Нур-Султана Тлеугали Кишкашбаев на заседании Общественного совета в акимате.

Он также рассказал, что в акимат города поступило распоряжение Государственного секретаря РК касательно открытия аллеи "Қаламгерлер аллеясы".

В связи с этим, предлагается присвоить наименование "Қаламгерлер аллеясы" безымянной алее, расположенной вдоль проспекта Абая района Байконур, начинающейся с улицы А. Сембинова и заканчивающейся на улице Егемен Қазақстан.

Как уточнили в управлении, все предложения о переименовании улиц будут направлены в городской маслихат.

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