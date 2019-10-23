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Массовое ДТП в Караганде. Пострадавшая - в коме

Ей провели операцию.

Фото : Podrobnosti.mk23 октября 2019, 10:48

Пострадавшая в массовом ДТП девушка находится в коме, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области.

По данным ведомства, "состояние пострадавшей в результате ДТП в ночь на 21 октября крайне тяжелое. Пациент находится в коме".

У девушки был диагностирован вывих грудного позвонка и ушиб легкого, ей провели операцию.

Второго пациента в настоящее время отпустили на амбулаторное лечение. Информация о том, что у него потеря памяти, не подтвердилась. Медики уточнили, что у пациента была амнезия, что характерно при сотрясении мозга.

Вечером 20 октября 49-летний мужчина, находясь за рулем Lexus в нетрезвом состоянии, совершил столкновение с пятью машинами, припаркованными во дворе многоэтажки Караганды. В результате пострадали два человека. Водителя задержали. 22 октября стало известно о том, что его арестовали на время досудебного расследования по уголовному делу. Адмаресту подвергли двоих мужчин, которые препятствовали задержанию водителя.


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