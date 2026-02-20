18-летний спортсмен впал в кому после турнира в Караганде

В Караганде 18-летний боец Арслан Атымтаев оказался в реанимации после областного чемпионата по жекпе-жек. Юношу вынесли из октагона без сознания, позже ему провели сложнейшую операцию на головном мозге, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал КТК, чемпионат области по жекпе-жек проходил в Караганде 14–15 февраля. В первый день Арслан одержал две победы и вышел в финал. По словам очевидцев и родственников, серьезный удар он получил уже в первом раунде решающего поединка.

Во втором раунде состояние бойца ухудшилось: он пропустил еще несколько ударов и не смог продолжить схватку. Бой был остановлен. Сразу после выхода из октагона Арслан впал в кому, отмечают его родные.

"Даже на видео есть, где они кричат: "Запрещенка была применена!". Соперник, получается, его кидает через себя, получается, он падает головой. Когда ребенок упал головой, они должны были, они были обязаны остановить бой, оценить ситуацию, в каком состоянии он после этого падения. От ответственности уходят, конечно, организаторы, тот же тренер, рефери, судьи, никто не понесет свое наказание", – рассказала 20 февраля 2026 года тетя пострадавшего бойца, Бакытжан Калиева.

Особое возмущение у семьи вызвало то, что, как утверждают близкие, скорую помощь на место соревнований не вызвали. Спортсмена доставили в больницу на личном автомобиле. В медицинском учреждении, куда привезли бойца, не оказалось нейрохирурга. Специалист прибыл из другой клиники, и до проведения операции прошло около трех часов. Сейчас Арслан находится в тяжелом состоянии.

При этом организаторы соревнований заявляют, действовали строго по регламенту, и своей вины не признают.

"Это не запрещенный прием. Так как это боевой вид спорта, все пропускают удары, кто-то держит. Были моменты, да, он пропустил, но не было таких тревожных действий. Я, главный судья, остановил, так как не было активных действий со стороны Арслана. Может, неподготовленный по здоровью, где-то что-то не так было, может, температура была", – рассказал Адлет Нурмадиев, президент Карагандинской областной федерации по жекпе-жек.

По заявлению родственников возбуждено уголовное дело. Ответственность могут возложить на соперника Арслана. Однако семья считает, что проверку необходимо дать и действиям тренера, рефери и судей, которые, по их мнению, не оценили вовремя состояние спортсмена.

Аналогичный трагический случай произошел в прошлом году в Акмолинской области. Во время соревнований по казакша курес в Ерейментау 15-летний спортсмен получил серьезную травму, после чего в критическом состоянии был доставлен в реанимацию.