Шукеев попросил не политизировать случаи с изнасилованиями

Я не думаю, что это присуще только нашей области. Вы знаете, много фактов и в других областях. Может у нас чуть побольше фактов - аким.

Умирзак Шукеев с первых дней работы в Туркестанской области начал искать пути решения детского насилия в регионе. Так, например, "немедленно была создана комиссия". В нее приглашены все ведущие специалисты республики, в том числе Аружан Саин. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал глава области, передает корреспондент Zakon.kz.

- Все мы посоветовавшись наметили комплексный план борьбы с этим явлением. Мы также включили в комиссию представителей правоохранительных органов, акимов. Во всех районах принято решение создать центры психологической помощи. Системная работа по этому вопросу идет, - сказал он и заверил, что все органы области настроены на борьбу с детским насилием и суицидами.

Он также обратил внимание, что подобная проблема существует не только в Туркестане, но и других областях. А потому нужно держать ситуацию на контроле, выработать новую методику борьбы и профилактики с педофилией.

Отвечая на вопрос об изнасилованном 16-летнем парне из села Абай двумя мужчинами, аким области сообщил, что местная прокуратура ведет расследование.

- Известные блогеры пытаются вмешиваться с одной и с другой стороны. Пытаться политизировать и будоражить - это неправильно. Пусть разберутся. Если докажут, что был неправильный приговор, нужно обжаловать, - сказал он.

Напомним, год назад житель села Абай Туркестанской области рассказал в интервью о том, что подвергался насилию со стороны двух мужчин на протяжении двух лет. Кроме того, насильники вымогали деньги у парня за его молчание.

За прошедшие шесть лет дело по изнасилованию возбуждали неоднократно, однако каждый раз прекращали разбирательство из-за недостаточного количества доказательств. Молодой человек обратился в СМИ с надеждой на справедливое разрешение дела.

- Я не думаю, что это присуще только нашей области. Вы знаете, много фактов и в других областях. Может (у нас – от авт.), чуть побольше фактов. Но честно говоря это явление которых ранее здесь никогда не было. Я сам уроженец ЮКО. Никогда не было такого количества детских суицидов и насилия. Сейчас мы привлекаем лучших специалистов. Я думаю, что статистика даже по сравнению с прошлым годом снижается, - продолжил Шукеев.

Он считает, что активное обсуждение фактов насилия только будоражат обществ и вызывают реакцию в виде увеличения противоправных действий. Свое мнение глава региона основывает на оценках психологов. А потому призывает проводить воспитательную работу и применять системные меры в борьбе с насилием. "Но ни в коем случае нельзя их рекламировать, информационно поддерживать".

- Мы над этим работаем, привлекаем ООН – заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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