Для чего нужен циклотрон? Об одном из самых масштабных проектов Президентской клиники

На сегодняшний день более 70 тысяч человек по всей стране нуждаются в исследованиях с применением указанных восьми радиофармпрепаратов.

Найти и победить болезнь на клеточном уровне, когда она еще не несет большой угрозы здоровью пациента – об этом сегодня исследования и достижения ядерной медицины, сферы медицинской науки, которая официально была признана научным сообществом только в 1980-е годы. Правда, несмотря на молодой возраст, ядерная медицина уже доказала свою необходимость, в частности, в диагностике онкологических заболеваний различной локализации на самых ранних этапах развития опухоли.

Для точности исследования специалисты используют радионуклидные фармацевтические препараты. Их вводят в организм пациента перед тем, как приступить к диагностике на аппарате ПЭТ/КТ (позитронно-эмисионный томограф, совмещенный с компьютерным томографом). Этот аппарат способен видеть накопление радиофармпрепарата в теле пациента и указать на происходящие патологические процессы в тканях организма.

Именно так специалисты Центра ядерной медицины Президентской клиники ежедневно диагностируют болезни, помогая лечащим врачам установить точный диагноз для дальнейшего эффективного лечения и позволяя бороться с болезнью на ее ранних стадиях. Чтобы расширить границы этой области и помочь еще большему количеству пациентов, в Больнице запустили масштабный проект по строительству Циклотроно-производственного комплекса. Основной целью данного комплекса будет производство ряда различных радиофармпрепаратов для диагностики труднодиагностируемых онкологических заболеваний, а также заболеваний головного мозга и сердечно-сосудистой системы.

Как инновационный проект Центра ядерной медицины Президентской клиники поможет в лечении и диагностике онкологических заболеваний и болезней мозга и сердца, и как к нему готовится Больница, мы узнали в беседе с руководителем Центра диагностики Больницы Айгуль Садуакасовой, заместителем руководителя Медицинского Центра Управления делами Президента РК Ажар Гинаят и международным экспертом МАГАТЭ доктором Али бин Абдул Кадером.

Все решают кадры

- В системе Медицинского центра мы сегодня реализуем инновационный проект. Строительство Циклотронного комплекса уже началось на территории Больницы, и в скором времени здесь будут производить несколько радиофармпрепаратов для диагностики онкологических, сложных неврологических, кардиологических и системных аутоиммунных заболеваний. На данный момент, мы уже ведем подготовку специалистов - врачей, физиков, радиохимиков и радиофармацевтов, инженеров радиационной безопасности в лучших клиниках мира. Этот проект по своему масштабу можно назвать уникальным для нашей страны, поскольку, благодаря работе циклотронного комплекса можно будет проводить исследования, которые пока в нашей стране не делаются. По завершению проекта, мы будем заниматься не только диагностикой и лечением социально – значимых заболеваний, но и производством лекарственных препаратов, - отметила Ажар Гинаят, заместитель руководителя медицинского центра УДП РК.

Проверка на качество

- Я посещаю Президентскую клинику уже в четвертый раз, в этот приезд провожу подготовку к аудиту агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) под названием QUANUM. Таким образом, мы помогаем Центрам ядерной медицины по всему миру наладить работу в соответствие с международным стандартом. Если у вас пошагово все прописано на бумаге, вам необходимо применять это и в практике. Это очень важно, поскольку выполнение норм оставляет небольшое пространство для возможных ошибок. Но важно понимать, введение международных стандартов не является обязанностью для клиник, но именно такие проверки позволяют увидеть уровень работы того или иного Центра ядерной медицины: по итогам аудита вы можете набрать равное количество балов с одной из ведущих клиник США по ядерной медицине. И это уже будет показатель. В Президентской клинике решили внедрить стандарт QUANUM для ядерной медицины, точно такой же аудит мы, эксперты МАГАТЭ, осуществляем и для циклотронного комплекса , - рассказал профессор Мохамед Али Бин Абдул Кадер, международный эксперт в области ядерной медицины агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Малайзия.

Социальный вопрос

- Ежегодно от рака в Казахстане умирают более 16 000 человек, из которых почти половина – это представители молодого, трудоспособного возраста. В 2016 году из 36 813 пациентов с впервые выявленными злокачественными новообразованиями - 4 233 случая (11,5%) были диагностированы поздно, на четвертой стадии, когда болезнь уже является неизлечимой. Все эти цифры лишь подтверждают необходимость ранней диагностики онкологических заболеваний, благодаря чему проводимое лечение станет более эффективным. В этом и заключается ключевая идея строительства циклотронного комплекса в нашей Больнице. В настоящее время циклотронный комплекс имеется на базе Республиканского Диагностического Центра, но там производят только один радиофармпрепарат – 18-фтордезоксиглюкоза (18F-FDG). С его помощью мы диагностируем метаболически активные злокачественные опухоли, - считает Айгуль Садуакасова, руководитель центра диагностики БМЦ УДП РК.

Благодаря циклотронному комплексу на базе нашей Больницы, мы планируем производить еще восемь видов радиофармпрепаратов, чтобы исследовать такие труднодиагностируемые заболевания, как рак предстательной железы, нейроэндокринные образования, опухоли головного мозга, остеобластические костные метастазы, низкозлокачественные опухоли и многое другое.

На сегодняшний день, согласно статистике, более 70 тысяч человек по всей стране нуждаются в исследованиях с применением указанных восьми радиофармпрепаратов. Но их потребности в Казахстане пока не покрываются. В связи с этим, обнаружение заболевания происходит, как правило, уже на поздних стадиях, когда терапия неэффективна.

Внедрение новых радиофармпрепаратов значительно улучшит раннюю диагностику различных онкологических заболеваний, и как следствие, поможет продлить жизнь пациентам без риска прогрессирования болезни. Впрочем, речь идет не только о диагностике онкологии: мы планируем расширить диагностические возможности медицины нашей страны в кардиологии и неврологии. Например, при исследовании терминальной хронической сердечной недостаточности, при поиске зоны эпилепсии, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, деменций, мультисистемной атрофии и других болезней.

Записаться на исследования ПЭТ/КТ можно по телефонам : 87058887777, 8(7172)708040, 8(7172)707946

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