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Как в МВД борются с коррупцией

Совместно с Агентством по противодействию коррупции и институтами гражданского общества был разработан трехсторонний план.

Фото : yandex.kz24 октября 2019, 14:47

Одно из направлений реализации Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел на 2019-2021 годы предусматривает борьбу с коррупцией в собственных рядах, сообщает Zakon.kz.

Совместно с Агентством по противодействию коррупции и институтами гражданского общества был разработан трехсторонний План, публичное подписание которого состоялось 28 мая 2019 года.

Как отмечается в документе, во время обсуждения поступило порядка 1 000 предложений, из них отобраны 129, которые сгруппированы в 28 мероприятий, разбитых на 4 однородные группы.

Первая группа – снижение дискреционных полномочий.
Вторая – повышение персональной ответственности сотрудников.
Третья – повышение транспарентности работы ОВД.
Четвертая – усиление профилактики в подразделениях, наиболее подверженных коррупционным рискам.

Так, в рамках борьбы с коррупцией полиция "ушла" из спецЦОНов, были ликвидированы РЭО. Функции по принятию экзаменов на получение прав переданы в госкорпорацию "Правительство для граждан".

При этом сотрудники будут удаленно осуществлять проверку лиц и транспорта на розыск, наличие ограничений и в режиме онлайн утверждать его регистрацию и выдачу водительских удостоверений. Высвободившиеся порядка 200 сотрудников направлены в другие подразделения полиции.

В рамках модернизации также были упразднены стационарные посты "Рубеж", они остались только на госгранице.

Введен запрет на остановку транспортных средств пешими патрулями. Теперь их остановка осуществляется только методом автопатрулирования.


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