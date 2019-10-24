Приоритетные направления сотрудничества Казахстана с Японией обозначил эксперт

Стратегическое партнерство между Казахстаном и Японией имеет огромный потенциал

Эксперт ИМЭП при Фонде Первого Президента РК Лидия Пархомчик прокомментировала визит Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Японию, передает Zakon.kz.



По мнению эксперта, отношения Казахстана и Японии всегда находились в зоне особого внимания Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Подписанное в 2016 году главами государств совместное заявление "О расширенном стратегическом партнерстве в век процветания Азии" наглядно свидетельствует о заинтересованности Нур-Султана и Токио придать новый импульс сотрудничеству двух стран. Лидия Пархомчик подчеркнула- не удивительно, что в рамках визита для участия в торжественной церемонии интронизации Императора Нарухито Елбасы обсудил с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ дальнейшие шаги по развитию торгово-экономических отношений.

- Нужно отметить, что 2018 год стал для Казахстана и Японии весьма успешным в плане наращивания двухстороннего товарооборота. Так, по итогам года рост объемов торговли составил 53,8%, что позволило увеличить данный показатель до уровня в $2 млрд. За период с января по август 2019 года сторонам в целом удалось сохранить динамику товарооборота. Объемы торговли за обозначенный период составили $1,13 млрд.Следует отметить также и тот факт, что Япония является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Так, за прошедшие 10 лет приток прямых иностранных инвестиций из Японии в экономику Казахстана превысил $6 млрд, - отметила Пархомчик.

По ее мнению, для Казахстана приоритетным направлением сотрудничества с Японией остается технологическое взаимодействие, в том числе в области эффективного внедрения японских технологий и ноу-хау.

- Дальнейшему выстраиванию "дорожной карты" полномасштабного экономического сотрудничества, безусловно, будут содействовать как прямые двухсторонние контакты между сторонами, так и многосторонний диалог в формате "Центральная Азия+Япония". В целом можно заключить, что стратегическое партнерство между Казахстаном и Японией имеет огромный потенциал. Именно поэтому Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем новом статусе продолжает прилагать значительные усилия для упрочнения тесных и дружественных связей с Токио, оставаясь активным реализатором внешнеполитического курса Казахстана, - заключила Эксперт ИМЭП при Фонде Первого Президента РК.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!