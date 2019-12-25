Близнеца-паразита удалили у девочки в Алматы
Успешный исход операции можно назвать настоящим чудом, так как подобные отклонения встречаются редко.
В городской больнице №2 один из случаев оказался настолько невероятным, что вызвал резонанс во всем медицинском сообществе страны. Об этом сообщает телеканал "Алматы", передает zakon.kz.
Необычной пациенткой оказалась семилетняя девочка. По словам родителей, она с рождения имела проблемы с позвоночником. Врачи поставили диагноз - опухоль поясничной области.
- После того, как мы вскрыли, уже обнаружили, что это тератома, так называемая. И увидели части тела. То есть был зародыш, - рассказал заместитель главврача детской городской клинической больницы №2 Алматы Алибек Жарасов.
Все эти годы он буквально рос в теле девочки. Успешный исход операции можно назвать настоящим чудом, так как подобные отклонения встречаются редко.
В апреле в городской больнице №2 открыли новое хирургическое отделение. В течение полугода здесь было проведено более 150 сложнейших операций.
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