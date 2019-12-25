Близнеца-паразита удалили у девочки в Алматы

Успешный исход операции можно назвать настоящим чудом, так как подобные отклонения встречаются редко.

В городской больнице №2 один из случаев оказался настолько невероятным, что вызвал резонанс во всем медицинском сообществе страны. Об этом сообщает телеканал "Алматы", передает zakon.kz.

Необычной пациенткой оказалась семилетняя девочка. По словам родителей, она с рождения имела проблемы с позвоночником. Врачи поставили диагноз - опухоль поясничной области.

- После того, как мы вскрыли, уже обнаружили, что это тератома, так называемая. И увидели части тела. То есть был зародыш, - рассказал заместитель главврача детской городской клинической больницы №2 Алматы Алибек Жарасов.

Все эти годы он буквально рос в теле девочки. Успешный исход операции можно назвать настоящим чудом, так как подобные отклонения встречаются редко.

В апреле в городской больнице №2 открыли новое хирургическое отделение. В течение полугода здесь было проведено более 150 сложнейших операций.

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