Головкин попал в десятку лучших боксеров современности

Головкин вернул пояс чемпиона в поединке с Сергеем Деревянченко.

Казахстанец Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) вошел в ТОП-15 лучших боксеров современности. Он расположился на 9-ой строчке, сообщает sports.kz.

- Человек, который популяризовал фразу Big Drama Show, включен в рейтинг неспроста. До того, как как Головкин стал профессионалом, в любителях он завоевал "золото" чемпионата мира-2003 и "серебро" Олимпиады-2004, - говорится в сообщении Businessinsider.com

Спустя два года он перешел в профи, а еще через четыре завоевал свой первый титул временного чемпиона мира и быстро завоевал репутацию благодаря своей ударной мощи.

Единственные пятна в рэкорде Головина - это ничья в 2017 году в первом бою против "Канело" Альварес, который, как говорят некоторые, он должен был выиграть, и проигрыш в матче-реванше, который он также должен был выиграть, по мнению других.

Головкин вернул пояс чемпиона в среднем весе в своем последнем поединке, победив решением судей украинского боксера Сергея Деревянченко.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!