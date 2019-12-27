Емельяненко принял вызов Кадырова
Емельяненко предложил главе Чечни самому выбрать дату боя.
Российский боец Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, сообщает zakon.kz.
Об этом именитый спортсмен известил в своем Instagram.
- Я принимаю твой вызов мой Друг Рамзан! Я готов с тобой побоксировать. Готовь перчатки! – написал Александр.
Ранее Кадыров пригласил Емельяненко выяснить отношения на ринге через социальные сети, записав к нему обращение.
- У нас в спортивном мире пошла такая мода: все кому не лень, вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать, но пока не определился, в каком виде спорта. Как вы думаете, бокс или ММА? — спрашивал Кадыров у подписчиков.
Идею тогда поддержал генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев. Он уточнил, что ФБР готова заняться организацией боя. Опять же — именно по боксерским правилам, поскольку Кадыров ранее занимался боксом.
В конце ноября Александр Емельяненко провел поединок против штангиста Михаила Кокляева по правилам бокса. Емельяненко победил в первом раунде нокаутом. 38-летний Емельяненко одержал первую победу на боксерском ринге, в 2009 году его поединок с Хизиром Плиевым завершился вничью. В ММА в послужном списке Емельяненко 28 побед (25 досрочно), семь поражений и одна ничья.
Читайте также: Брат для меня мертв - Федор Емельяненко
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!