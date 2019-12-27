Сколько раз в Казахстане объявляли день траура

Национальный траур объявлен 28 декабря.

Указом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 28 декабря объявлен общенациональный траур по погибшим в крушении самолета в Алматы. Корреспондент zakon.kz вспомнил, когда и по каким поводам в стране объявляли национальный траур.

2006

Впервые в истории Независимого Казахстана общенациональный траур объявили в связи с трагедией 20 сентября 2006 года на шахте имени Ленина в Карагандинской области. В результате взрыва метана возник пожар, в результате которого погиб 41 горняк. Позже Правительственная комиссия выяснила, что причиной стали грубейшие нарушения требований охраны труда и техники безопасности.

2008

11 января 2008 года на шахте "Абайская" в Карагандинской области Казахстана произошел взрыв метана, погибли 30 шахтеров. Позже следствие установило, что причиной взрыва названо нарушение технологии при посадке кровли, вызвавшее искрение и последующий взрыв.

2010

Стихийное бедствие в Кызылагаше Алматинской области случилось 11 марта 2010 года. Произошел прорыв плотины, большая вода хлынула на поселок, погибло 45 человек, в том числе 11 детей. Было разрушено более 370 домов. Траур в стране объявили 16 марта.



2012

В этом году траур объявляли 2 раза. В первый раз- 5 июня 2012 года в связи с трагической гибелью казахстанских пограничников на пограничном посту "Арканкерген", произошедшей 28 мая 2012 года. объявил 5 июня 2012 года национальный траур. На сгоревшей заставе были обнаружены обгоревшие тела 15 человек. В массовом убийстве суд признал виновным единственного выжившего солдата-срочника Владислава Челаха, которому тогда было 19 лет, сейчас он отбывает пожизненное заключение в колонии особого режима. По ходу следствия он вначале признался в преступлении, но позже отказался от своих показаний.



В этом же году 25 декабря военно-транспортный самолет АН-72 Пограничной службы КНБ РК, летевший из тогда еще Астаны в Шымкент, разбился в 20 километрах от пункта назначения. На борту находились 27 человек, в том числе семь членов экипажа. Все они погибли. Президент распорядился объявить национальный траур 27 декабря.



2013

Крушение пассажирского самолета недалеко от алматинского аэропорта произошло 29 января 2013 года. Борт Chellenger-200 авиакомпании SCAT выполнял рейс Кокшетау-Алматы. Погибли 16 пассажиров и 5 членов экипажа. Национальный траур по погибшим объявили 31 января 2013 года.



2016

В связи с гибелью военнослужащих и гражданских лиц в результате совершенного в Актобе теракта был объявлен национальный траур 9 июня 2016 года. Нападение на два оружейных магазина и воинскую часть Актобе произошло 5 июня 2016 года. 8 человек были убиты, трое из них — военнослужащие.

2019

Утром 27 декабря в Алматы упал самолет Fokker авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алматы-Нур-Султан. Он упал на землю при попытке взлететь.





- На взлетно-посадочной полосе было обнаружено два последовательных касания хвостовой части воздушного судна с интервалом 300-400 метром, то есть при взлете воздушное судно дважды задело хвостовой частью взлетно-посадочную полосу. Затем, воздушное судно развернуло вправо по окончанию взлетно-посадочной полосы, шасси к этому времени уже было убрано, то есть воздушное судно пыталось взлететь. Резко крен пошел вправо, самолет столкнулся с забором и частным домом, в котором никого не было. Самолет был разбит на две части. В основном погибли пассажиры, которые были в носовой части данного воздушного судна, - сказал заметистель премьер-министра РК Роман Скляр.

На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек: 8 на месте, 2 в больнице и 2 в аэропорту. 49 человек были госпитализированы, 18 в тяжелом состоянии. Была это ошибка пилота или техпричина, установит комиссия при участии Международного авиационного комитета. Взлетная полоса была в идеальном состоянии, 0,5 коэффициент сцепления.

Как себя чувствуют пострадавшие после крушения самолета в Алматы, читайте здесь.

Национальный траур объявлен 28 декабря.

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Подготовил Альберт Ахметов

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