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Матч "Барыс"- "Динамо" начнется с минуты молчания

Сама игра начнется в 19:30 по времени Нур-Султана.

Фото : sports.kz27 декабря 2019, 18:06

Игра регулярного чемпионата КХЛ в Нур-Султане между "Барысом" и московским "Динамо" начнется с минуты молчания в память жертв авиакатастрофы, произошедшей утром 27 декабря, сообщает zakon.kz со ссылкой на КХЛ.

27 декабря в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании "Бэк эйр" по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение.

Произошло столкновение с двухэтажным строением. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло.

На борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

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