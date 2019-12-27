Матч "Барыс"- "Динамо" начнется с минуты молчания
Сама игра начнется в 19:30 по времени Нур-Султана.
Фото : sports.kz27 декабря 2019, 18:06
Игра регулярного чемпионата КХЛ в Нур-Султане между "Барысом" и московским "Динамо" начнется с минуты молчания в память жертв авиакатастрофы, произошедшей утром 27 декабря, сообщает zakon.kz со ссылкой на КХЛ.
27 декабря в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании "Бэк эйр" по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение.
Произошло столкновение с двухэтажным строением. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло.
На борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа.
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